kosmos_news
Leica представила монохромный цифровой фотоаппарат Q3 за €6750 с 60-мегапиксельным сенсором
Новая Leica Q3 Monochrom разработана исключительно для черно-белой фотографии и позволяет снимать с разрешением 60, 36 или 18 мегапикселей и диапазоном чувствительности от ISO 100 до ISO 200 000.

Leica расширяет свою серию фотоаппаратов Q новой моделью для любителей черно-белой фотографии. Новая Leica Q3 Monochrom приходит на смену Q2 Monochrom и, как и ее предшественники, использует полнокадровый сенсор, который соответствует размеру плёнки формата 135 мм. Сенсор не имеет цветных фильтров; камера разработана исключительно для черно-белой фотографии.

В основе Q3 Monochrom лежит 60-мегапиксельный полнокадровый сенсор, использующий технологию тройного разрешения. По данным производителя, пользователи могут снимать с разрешением 60, 36 или 18 мегапикселей и диапазоном чувствительности от ISO 100 до ISO 200 000. Камера поддерживает видеосъёмку с разрешением до 8K, используя кодек H.265 для 8K и H.264 для 4K.

Как и родственная модель Q3, монохромная версия также оснащена фиксированным объективом Summilux 1:1.7/28 мм ASPH с оптической стабилизацией изображения. Leica описывает этот объектив как исключительно светосильный для компактной камеры с полнокадровой матрицей.

Макрорежим позволяет снимать с минимальной дистанции фокусировки 17 сантиметров. Цифровой зум позволяет кадрировать изображения с углами обзора 35, 50, 75 и 90 миллиметров. Leica Q3 уже доступна по цене 6750 евро.

#техника #камера #leica #фотографии #фотоаппарат
Источник: youtube.com
Сейчас обсуждают

Александр Пономарев
13:49
ты на полном серьезе ЭТИМ хочешь 14900к охлаждать?
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Безмолвие
13:31
Всем ку гайс. Как вы заметили, Я уже практически не посещаю оверклоаку. Очень много дел, даже буквально в телеграме нету времени посидеть, А сюда заходить и подавно. Теперь я больше сижу на сайте ф...
Сегодня исполняется 20 лет Xbox 360 — ностальгия, факты и то, что забыли рассказать
Dimon527
13:01
Наш слон!
Немецкий оверклокер разогнал память DDR5 до 13 322 МТ/с
Саша Фильков
12:53
Не понятно разница между сериями APMM где также есть бронза и голда, я понские конденсаторы, 12 пиновый коннектор и модульные провода.. Т.е это получается новая ревизия, где добавлена платиновая модел...
Formula V Line начинает продажи блоков питания серии FV с сертификатами энергоэффективности от 80 PLUS White до Platinum
Cowboy Huggies
12:25
Не нужно быть экспертом, чтобы это понять.
В Hardware Unboxed протестировали ПК с одним и двумя модулями ОЗУ и выявили падение fps в ряде игр
NuclearMissionJam
12:25
Идея верная. Но если они сами будут его продавать, они отрежут лишние продажи
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
_x86_64s
12:15
это знания из каких годов?
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
KotSkripaley
12:15
Очень непонятно и поэтому очень интерсно
Kupikod, DeadP47 и серый рынок — как не стать жертвой мошенников и сохранить новогоднее настроение
ФельдшеR
12:10
Позитивчик - русский подучивай, скоро основной язык на вашей свиноферме будет. Короче как обычно, бабки попилили и ни чего не выяснили - такая наука!))
Исследование показало неожиданную способность ежедневной чашки кофе снижать риск аритмии на 39%
Johan_WTF
12:02
Остальных добьют свои-же после выборов.
Стали известны детали мирного соглашения разработанного США и Россией
