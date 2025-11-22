Новая Leica Q3 Monochrom разработана исключительно для черно-белой фотографии и позволяет снимать с разрешением 60, 36 или 18 мегапикселей и диапазоном чувствительности от ISO 100 до ISO 200 000.

Leica расширяет свою серию фотоаппаратов Q новой моделью для любителей черно-белой фотографии. Новая Leica Q3 Monochrom приходит на смену Q2 Monochrom и, как и ее предшественники, использует полнокадровый сенсор, который соответствует размеру плёнки формата 135 мм. Сенсор не имеет цветных фильтров; камера разработана исключительно для черно-белой фотографии.

В основе Q3 Monochrom лежит 60-мегапиксельный полнокадровый сенсор, использующий технологию тройного разрешения. По данным производителя, пользователи могут снимать с разрешением 60, 36 или 18 мегапикселей и диапазоном чувствительности от ISO 100 до ISO 200 000. Камера поддерживает видеосъёмку с разрешением до 8K, используя кодек H.265 для 8K и H.264 для 4K.

Как и родственная модель Q3, монохромная версия также оснащена фиксированным объективом Summilux 1:1.7/28 мм ASPH с оптической стабилизацией изображения. Leica описывает этот объектив как исключительно светосильный для компактной камеры с полнокадровой матрицей.

Макрорежим позволяет снимать с минимальной дистанции фокусировки 17 сантиметров. Цифровой зум позволяет кадрировать изображения с углами обзора 35, 50, 75 и 90 миллиметров. Leica Q3 уже доступна по цене 6750 евро.