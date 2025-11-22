Стало известно, насколько сложно было управлять дроном на такой скорости: он установил рекорд только с восьмой попытки.

Люк Белл и его сын Майк из Южной Африки установили мировой рекорд скорости полёта дрона собственной сборки Peregreen 3. Это достижение зафиксировано и подтверждено Книгой рекордов Гиннесса. Полёт состоялся 22 июня 2025 года в Дубае под присмотром местной полиции, но подробности этого проекта и то, как был установлен рекорд стали известны только сейчас — с выходом соответствующего видеоролика на Youtube:

По словам Белла, это «самая высокая скорость, когда-либо достигнутая дистанционно управляемым квадрокоптером с питанием от аккумулятора». Напомним, скорость летательного аппарата достигла 580 км/ч.

С помощью подобных мероприятий Дубай стремится позиционировать себя как инновационное место для разработки дронов.

В новом видео рассказывается история создания летательного аппарата и то, как был установлен рекорд. Сообщается, что перед успешной попыткой было несколько неудач и проблем, с которыми пришлось столкнуться команде – вплоть возгорания одного из дронов. Команде постоянно приходилось импровизировать. Они ремонтировали дроны за ночь, охлаждали двигатели сухим льдом и анализировали данные.

Прорыв, наконец, случился с дроном номер 8: после очередной замены двигателя он смог установить рекорд, который и был официально зафиксирован Книгой рекордов Гиннесса.