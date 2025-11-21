В заключительный день 19-й международного авиасалона Dubai Airshow во время демонстрационного полёта индийский самолёт упал на территории аэропорта, посетители мероприятия были эвакуированы.

Днем 21 ноября в международном аэропорту Аль-Мактум, где проходит авиасалон Dubai Airshow, индийский истребитель HAL Tejas упал на территорию комплекса. Напомним, самыми мощными самолётами в арсенале Индии являются Су-30МКИ. Также на вооружении находятся две эскадрильи лёгких истребителей HAL Tejas собственной разработки. HAL Tejas. Фото: tejas.gov.in Во время демонстрационного полёта 21 ноября самолет HAL Tejas, по всей видимости, потерял управление и начал резкое падение. В заявлении ВВС Индии подтвердили факт инцидента, заявив, что «пилот получил серьезные травмы в результате происшествия». Для установления причины происшествия создается следственная комиссия. Полиция Дубая и представители аэропорта пока не дали никаких комментариев.

В социальных сетях уже появились первые фотографии с места событий: Сообщается, что за полетом HAL Tejas наблюдали многочисленные зрители. После падения самолёта над территорией аэропорта поднялся черный дым и зазвучали сирены. Все посетителей мероприятия были эвакуированы.

Напомним, с середины 1980-х годов в Индии реализуется программа лёгких боевых самолётов, целью которой было создание замены МиГ-21. Через 35 лет появился лёгкий многоцелевой самолёт HAL Tejas, который, однако, столкнулся с многочисленными проблемами (эксплуатация, обслуживание и пр.).

Дубайский авиасалон считается одной из крупнейших мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. На нем были представлены и новейшие разработки российских авиаконструкторов, в том числе экспортные варианты СУ-75Э и СУ-57Э. Именно в экспортной модели СУ-57 как раз заинтересована Индия. Ранее его потенциал на экспортном рынке высоко оценили западные эксперты.