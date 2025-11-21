Не все были довольны вторым местом представительницы Израиля на конкурсе в 2025 году. Цель изменения – укрепить доверие и прозрачность крупнейшего в мире музыкального конкурса, поэтому роль жюри усилится.

В этом году на конкурсе песни «Евровидение» в Базеле Израиль занял второе место благодаря зрительскому голосованию. Это вызвало подозрения в неких фальсификациях во время голосования. Теперь Европейский вещательный союз (EBU) решил ограничить влияние зрителей на итоги конкурса.

На конкурсе 2026 года в Вене максимальное количество голосов от одного человека в рамках одного способа оплаты (онлайн, СМС, телефонный звонок) будет сокращено с 20 до 10. Кроме того, жюри снова будет голосовать в полуфинале. Планируется ужесточить действующие правила, направленные на предотвращение любых злоупотреблений конкурсом, например, посредством текстов песен или постановки номеров.

«Мы принимаем четкие и решительные меры, чтобы конкурс оставался праздником музыки и единства», — говорится в заявлении.

Правила должны защитить конкурс от попыток недобросовестного влияния на голосование. По данным Европейского вещательного союза, восстановление роли жюри в полуфиналах призвано способствовать музыкальному балансу и разнообразию песен, проходящих в финал.

Голосование жюри в полуфиналах было отменено в 2023 году; в последнее время финалистов определяли только зрители. Техническая безопасность процесса голосования также будет усилена для выявления мошеннических или скоординированных действий. Эти меры направлены на то, чтобы сосредоточиться «на музыке и творчестве», заявил директор «Евровидения» Мартин Грин.

В последние месяцы несколько стран, включая Испанию и Ирландию, не исключали бойкота «Евровидения-2026» в связи с конфликтом в Газе, если в нём примет участие Израиль. EBU планирует объявить список участников до Рождества. Финал состоится 16 мая 2026 года.