Тем самым версия о том, что это некий инопланетный корабль была опровергнута.

Межзвёздная комета 3I/Atlas вот уже несколько недель интересует учёных, изучающих космос. Регулярно появляются новые сообщения и данные о самом крупном межзвёздном объекте, когда-либо наблюдавшемся в нашей Солнечной системе.





«Межзвёздная комета 3I/Atlas, несомненно, является одним из самых интересных астрономических объектов, когда-либо открытых», — говорится в проекте Virtual Telescope, в рамках которого все желающие могли наблюдать за межзвёздной кометой.

NASA 19 ноября провело пресс-конференцию, полностью посвящённую 3I/Atlas. В ходе брифинга была представлена фотогалерея 3I/Atlas. Она содержит все сделанные на данный момент фотографии этого объекта. И их довольно много, поскольку более 20 команд НАСА изучают комету. Особое внимание ученых привлёк снимок, сделанный телескопом «Хаббл» 21 июля. На нём комета покрыта своего рода каплевидным пылевым коконом, а вокруг объекта можно увидеть полосы неподвижных фоновых звезд.

На пресс-конференции также был развенчан один миф. В последние недели в социальных сетях неоднократно появлялись сообщения о том, что этот объект был инопланетным космическим кораблём.

«Он не похож на космический корабль», — цитирует New York Times заявление NASA.

На вопрос журналиста, почему 3I/Atlas иногда ускоряется в одном направлении, а иногда — нет, было сказано, что на комете есть области, из которых выделяется больше летучих газов. Иногда они толкают комету 3I/Atlas в одном направлении, а потом в другом.

Известно, что комета 3I/Atlas уже достигла своей ближайшей к Солнцу точки и сейчас покидает Солнечную систему. На снимке ниже видно, где утром 21 ноября находится объект (слева в верхнем углу):

19 декабря комета приблизится к Земле на расстояние 270 миллионов километров; опасности столкновения нет, утверждает NASA.