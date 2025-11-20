Лондон ранее обвинил российское судно в «лазерной атаке» на британскую авиацию, но пресс-секретарь президента России переадресовал все вопросы на эту тему Министерству обороны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление Великобритании о возможном применении российским разведывательным судном лазерного оружия против самолетов британских ВВС. Данный вопрос находится в компетенции Министерства обороны, уточнил представитель Кремля.

Песков отметил, что в русском языке под словом «корабль» подразумевается военное судно, поэтому только соответствующие ведомства и должны давать комментарии по данной теме. Напомним, 19 ноября на пресс-конференции представитель министерства обороны Великобритании сообщил , что российское судно направило лазер на патрульный самолёт P-8A Poseidon Королевских ВВС, которому было поручено отслеживать его перемещения. Речь идёт о разведывательном судне «Янтарь».

Нацеливание на самолёт лазером может навредить его экипажу. В 2018 году во время аналогичного инцидента у берегов Джибути два пилота транспортного самолёта C-130 Hercules получили лёгкие травмы глаз.

«Всё, что мешает, нарушает работу или подвергает опасности пилотов, управляющих британскими военными самолётами, крайне опасно», — подчеркнул министр обороны Великобритании.

Судя по навигационным данным, предоставленным Marine Traffic, «Янтарь» не передавал свои координаты через систему автоматической идентификации (АИС) со 2 ноября, когда он находился к северу от побережья Латвии. Известно, что четыре дня спустя его сопровождали два корабля Королевских ВМС Нидерландов в Северном море.

Посольство России в Великобритании опубликовало заявление, в котором утверждается, что Москва «не заинтересована в таких атаках» и что «действия России не наносят ущерба интересам Соединённого Королевства и не направлены на подрыв его безопасности». Однако, добавило оно, британское правительство своей политикой лишь усугубляет ухудшение ситуации с европейской безопасностью, создавая тем самым условия для возникновения новых опасных ситуаций.