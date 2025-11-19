Сейчас экспортный вариант Су-57 демонстрируется на международной выставке Dubai Airshow. Это решение призвано значительно снизить заметность самолета.

Международной авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2025 стартовала 17 ноября. На ней Россия представила экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57Э. Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Ростеха», госкорпорация отметила наличие плоского сопла у боевого самолёта.

В сообщении говорится, что плоское сопло двигателя в первую очередь призвано повысить скрытность истребителя. Сопло с изменяемым вектором тяги также должно снизить радиолокационную заметность самолета. Считается, что увеличенная тяга позволит истребителю развивать скорость более 1 Маха без использования форсажной камеры (суперкрейсерский режим), также обеспечит сниженный расход топлива.

Помимо прочего, в «Ростехе» решение с плоским соплом назвали просто «красивым». Госкорпорация поделилась фотографиями со стенда авиасалона:

Ранее стало известно, что Су-57Э был замечен с новым двигателем АЛ-51Ф1, призванным значительно улучшить характеристики экспортного варианта российского истребителя пятого поколения.