Польский портал Defence24 обратил внимание на то, что в некоторых СМИ критически освещается опыт обучений украинских солдат в Польше и других странах НАТО.

Украинские солдаты проходят подготовку на многочисленных западных учебных центрах с 2022 года. Согласно порталу Defence24, который ссылается на материалы в СМИ (в частности BBC), военнослужащие отмечают, что используемые методы обучения основаны, главным образом, на опыте операций в Ираке и Афганистане, где беспилотники не играли доминирующей роли. Портал приводит мнение двух украинских военнослужащих. По их словам, тактическая подготовка, проводимая в западных центрах, не учитывает постоянную опасность, исходящую от беспилотников, как атакующих, так и разведывательных. Военными сценарии, такие как эвакуация раненых и «золотой час» (время, когда пациенту следует оказать специализированную помощь, чтобы избежать необратимых повреждений), не отрабатываются в ходе учений.

Также вновь всплыла критика использования бумажных карт в ходе подготовки военных в учебных центрах НАТО. Эти карты, по словам солдат, непрактичны. Сообщается, что «у военных теперь все карты на телефонах или планшетах». Кроме того, подвергся критике способ переброски солдат в зоны боевых действий и для проведения операций в городских условиях.

При этом, участвовавшие в подготовке солдаты отметили высокий уровень безопасности на польских полигонах, хорошую организацию и возможность обмена опытом. Недавно открытый учебный центр «Йомсборг», созданный совместно поляками и норвежцами, был приведён в качестве примера позитивных изменений.