Инцидент произошел на участке трассы Демблин — Варшава, а официальные лица на исключают, что речь идёт об акте саботажа.

На участке Демблин — Варшава 16 ноября был обнаружен значительный дефект железнодорожного полотна длиной около 1 метра. Предположительно, он был вызван применением взрывчатых веществ.

Движение поездов по соседнему пути возобновлено, сообщила 16 ноября Мазовецкая полиция. Премьер-министр Дональд Туск прокомментировал ситуацию, заявив, что находится в постоянном контакте с министром внутренних дел и администрации.

На место происшествия немедленно были направлены «соответствующие службы», включая сотрудников полиции. Предварительный осмотр места происшествия «выявил повреждение участка пути, что привело к остановке поезда». Полиция добавила, что железнодорожное движение осуществляется по соседнему пути.

Фотографии, опубликованные в социальных сетях, указывают на то, что это, возможно, первый случай саботажа на польских железных дорогах со времен окончания Второй мировой войны:

Пресс-служба Мазовецкой полиции сообщила, что в настоящее время на месте происшествия проводится расследование. Однако никаких дополнительных подробностей предоставлено не было.

«Возможно, речь идёт об акте саботажа. Никто не пострадал. Соответствующие службы ведут расследование», — сообщил премьер-министр Дональд Туск на портале X.

Компания PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. сообщила на портале X, что обстоятельства инцидента будут расследованы, в том числе железнодорожной комиссией, а ремонтные работы начнутся после завершения работ следственного комитета.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Каролина Галецкая ранее в воскресенье, 16 ноября, заявила, что на месте происшествия работают службы под надзором прокурора. Как она написала на платформе X, «на данный момент нет оснований предполагать какие-либо умышленные действия третьих лиц».