Минкульт Польши потребовал отменить аукцион, а выставленные на продажу предметы вернуть в музеи.

В понедельник, 17 ноября, немецкий аукционный дом Felzmann в Нойсе планирует начать продажу частной коллекции, включающей документы и предметы, связанные с жертвами преступлений в прошлом веке. 16 ноября министр культуры Марта Ценковская осудила это решение. По ее словам, аукцион должен быть отменён; подобная практика крайне неприемлема.





«Выставленные на продажу предметы необходимо вернуть в учреждения, которые с уважением и бережно хранят память о жертвах нацистских преступлений», – добавила она.

Она также заверила, что находится в постоянном контакте с Министерством иностранных дел и что посол Польши в Берлине уже проинформирован об этом инциденте. Министр культуры объявила о мерах по выяснению происхождения вещей жертв концлагерей, которые должны были быть проданы на аукционе в Германии.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента Рафал Лескевич заявил, что лидер Польши Кароль Навроцкий требует от правительства принятия мер в отношении аукциона вещей жертв немецких преступлений; он призывает к их возвращению или выкупу, а также к включению соответствующих расходов в иски о возмещении ущерба. Международный комитет Освенцима и Институт национальной памяти также выразили протест против аукциона.

Как сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, список выставленных на продажу в аукционном доме включает 623 предмета. Среди документов – письмо узника Освенцима адресату в Кракове. Начальная ставка – 500 евро. Карточка из досье гестапо с информацией о казни еврейского узника в гетто Макхайм в июле 1942 года имеет начальную ставку 350 евро. В каталоге также представлены антиеврейский пропагандистский плакат и еврейская звезда из концлагеря Бухенвальд.

Редакция издания напомнила, что первая часть частной коллекции была продана шесть лет назад. Покупатели предметов находятся, в том числе, в Америке.