Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
В Польше осудили решение провести в Германии аукцион с вещами узников концлагерей
Минкульт Польши потребовал отменить аукцион, а выставленные на продажу предметы вернуть в музеи.

В понедельник, 17 ноября, немецкий аукционный дом Felzmann в Нойсе планирует начать продажу частной коллекции, включающей документы и предметы, связанные с жертвами преступлений в прошлом веке. 16 ноября министр культуры Марта Ценковская осудила это решение. По ее словам, аукцион должен быть отменён; подобная практика крайне неприемлема.


«Выставленные на продажу предметы необходимо вернуть в учреждения, которые с уважением и бережно хранят память о жертвах нацистских преступлений», – добавила она.

Она также заверила, что находится в постоянном контакте с Министерством иностранных дел и что посол Польши в Берлине уже проинформирован об этом инциденте. Министр культуры объявила о мерах по выяснению происхождения вещей жертв концлагерей, которые должны были быть проданы на аукционе в Германии.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента Рафал Лескевич заявил, что лидер Польши Кароль Навроцкий требует от правительства принятия мер в отношении аукциона вещей жертв немецких преступлений; он призывает к их возвращению или выкупу, а также к включению соответствующих расходов в иски о возмещении ущерба. Международный комитет Освенцима и Институт национальной памяти также выразили протест против аукциона.

Как сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, список выставленных на продажу в аукционном доме включает 623 предмета. Среди документов – письмо узника Освенцима адресату в Кракове. Начальная ставка – 500 евро. Карточка из досье гестапо с информацией о казни еврейского узника в гетто Макхайм в июле 1942 года имеет начальную ставку 350 евро. В каталоге также представлены антиеврейский пропагандистский плакат и еврейская звезда из концлагеря Бухенвальд.

Редакция издания напомнила, что первая часть частной коллекции была продана шесть лет назад. Покупатели предметов находятся, в том числе, в Америке.

#германия #польша #аукцион
Источник: ria.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Целевые санкции могут существенно затормозить производство российских истребителей
3
Ржавая Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей удивила посетителей автосалона
17
Раскрыты спецификации процессоров Intel Core Ultra 290K, 270K и 250K Plus
9
Россия строит компактный термоядерный реактор ТРТ со сверхпроводниками
+
Mitsubishi готовит стратегические изменения для рынка США
+
С корпуса iPhone 17 Pro Max начала стираться краска после очистки обычной влажной салфеткой
+
NVIDIA разыгрывает видеокарту GeForce RTX 5090 DOOM: The Dark Ages
+
Разработчика процессоров для боевой авиации «Элвис» оштрафовали на 50 млн рублей
+
В Польше назвали коррупцию на Украине сдерживающим фактором оказания европейской помощи
3
Microsoft заблокировала способ обходной активации Windows KMS38
+
Пентагон создает маркетплейс оборудования борьбы с беспилотниками
+
В Минске строится рекордный по высоте и этажности небоскрёб Беларуси
+
Hardware Unvoxed сравнили все поколения видеокарт Nvidia GeForce RTX XX70 в семи актуальных играх
1
В ходе строительства железнодорожного туннеля в Швеции обнаружены шесть средневековых кораблей
+
ДНК-анализ помог раскрыть убийство венгерского герцога спустя 750 лет
+
NASA на следующей неделе предоставит снимки межзвёздного объекта 3I/ATLAS с камеры HiRISE
1
Польша и Эстония планируют ежегодно производить до 10 тысяч ракет-перехватчиков Mark 1
2
Эксперты предупреждают, что злоумышленники воспользуются новым законом об «охлаждении» SIM-карт
2
Россия завершает подготовку к запуску новой ракеты «Союз-5»
+
В Беларуси планируют построить третий энергоблок первой в стране атомной электростанции
10

Популярные статьи

Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
31
Краткий обзор первого сезона сериала «Институт»
2
Обзор проектора Wanbo Projector X5 Pro с функциями Smart TV
3
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
36
Автоэксперты протестировали обновленную Tesla Model Y 2025 года и отметили её плюсы и минусы
+
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
30
«Поезд на Юму», «Быстрый и мертвый», «Аппалуза»: краткий обзор вестернов
1
О паре сервисов для оплаты криптой в магазинах РФ по СБП
+

Сейчас обсуждают

elektrokat
23:40
Не знаю, чему ты удивляешься, их было как грязи. Вот фото этого дерьма, валяется в гараже, даже не поленился откопать. Я уже не помню что да как там было, но помню, что МП сдохла (Slot 1, Pentium III ...
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Борис Игнашин
23:27
Нытье ради нытья. Обслужить врм и видяху не сложно. Проц заменить, хотя я подозреваю, что кривые руки тому виной. БП странноват.
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
Борис Игнашин
23:24
Смешные, у вас или сокет грязный, или ноги, а вы фигней страдаете. Даже если это проц, то новыйскопейки стоит, смысл терпеть?
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
Павел Кандеев
23:20
У этого дятла что тогда была рукожопная сборка что сейчас такая-же только платы другие
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
Den Fed
23:04
Это было очевидно изначально ...что прошивки делу не помогут.
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
lighteon
23:01
UPD.: Хотя можно не пытаться. Так как вот конфигурационная утилита для игры. Тут, похоже, снова нужны обходные пути...
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
elektrokat
22:49
Да всем пох, что 16 что 32гб для говноигрулек разницы нет
Samsung будет поставлять 2-нм чипы GAA двум китайским компаниям по майнингу криптовалют
lighteon
22:45
Если честно, то ATI 3D Rage Pro, которая даже младше тестируемой карты больше похожа на полноценную 3D карту. И у нее так же есть проприетарный API - ATI CIF. Руки чешутся достать ее под PCI и вставит...
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
corsi
22:30
Есть такое понятие, как "козлы" - топ-менеджеры с конскими ЗП, которые сидят на жопе ровно и получают огромные деньги. Вот эти ребята и проспали несколько очень важных вещей, будь то бум майнинга, а т...
Раскрыты спецификации процессоров Intel Core Ultra 290K, 270K и 250K Plus
lighteon
22:15
DirectX с тестируемом драйвером пытается работать, но прорисовано от силы 5% сцены. Остальное не прорисовывается. Почти что белый экран. Иногда мелькающие модели во вступительной сцене с монорельсом. ...
S3 Trio3D/2X и попытка в 3D ускорение, а не замедление
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter