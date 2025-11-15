«Роскосмос» объявил о доставке сегментов новой ракеты «Союз-5» на космодром Байконур перед её предстоящим запуском (предположительно, в декабре).

Информация о доставке ступеней новой ракеты «Союз-5» на космодром Байконур появилась в российских СМИ в среду, 12 ноября. «Ракета-носитель «Союз-5» прибыла на космодром Байконур. Ступени ракеты доставлены в монтажно-испытательный центр, где начнётся подготовка к предстоящему запуску», — говорится в сообщении «Роскосмоса», цитируемом ТАСС.

Ракета «Союз-2» на стартовой площадке космодрома БайконурВ объявлении не указана точная дата запуска ракеты-носителя «Союз-5». Многое зависит от хода работ на космодроме, включая сборку и испытания. В настоящее время российское космическое агентство планирует запуск в декабре 2025 года. Возможно, запуск будет отложен до начала следующего года. Достижение полной эксплуатационной готовности запланировано на 2028 год.

Напомним, что в октябре российская сторона провела статические испытания нижней ступени новой ракеты-носителя. Двигатель РД-171МВ, работающий на топливе РП-1 и жидком кислороде, проработал 160 секунд и был признан работоспособным. Двигатель считается усовершенствованной версией РД-171. Этот агрегат использовался на ракете «Зенит».

Длина двухступенчатой ракеты составит около 65 метров, а диаметр — 4,1 метра. По имеющимся данным, «Союз-5» сможет выводить на низкую околоземную орбиту 17 тонн полезной нагрузки. Система может заменить используемые в настоящее время ракеты этой серии, которые имеют значительно меньшую грузоподъемность на низкой околоземной орбите (около 7-8 тонн у «Союза-2.1»).

«Роскосмос» утверждает, что ракета разрабатывается для запуска беспилотных, а в перспективе и пилотируемых космических аппаратов. «Она отличается высокой экологической безопасностью благодаря использованию экологически чистых компонентов топлива», — сообщает информационное агентство ТАСС.

Упоминание ракетного топлива отсылает к плану России по выводу из эксплуатации ракеты «Протон-М», двигатели которой работали на гиперголическом топливе (производном гидразина и оксида азота), которое отличается высокой токсичностью и воспламеняется при смешивании без необходимости добавления дополнительного топлива.