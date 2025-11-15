Производители оружия «обманули» американских военных и, например, практически вынудили их покупать дорогостоящее оборудование для вертолетов Black Hawk.

В прошлом году в отчёте Пентагона было установлено, что Boeing завысил цену примерно на 1 миллион долларов на некоторые детали, предназначенные для обслуживания транспортных самолётов C-17 Globemaster III. Действительно, цена, запрашиваемая производителем за простые пыле- и влагозащитные заглушки, была в пятьдесят пять раз выше, чем в гражданском секторе.





А недавно армия США сообщила, что кнопка управления экраном (аэронавигационный экран по сути заменяет традиционную приборную панель) для вертолёта Black Hawk обошлась им в 47 000 долларов, в то время как её можно было найти всего за 15 долларов. На соответствующий комментарий министра армии (гражданская должность в Министерстве обороны США) Дэниела Дрисколла обратило внимание агентство Reuters.

По его словам, оборонная промышленность в целом и основные подрядчики в частности «обманывали американский народ, Пентагон и военных». Компании «заставили» армию поверить в необходимости конкретных военных решений, хотя на самом деле существовали эквивалентные или даже более совершенные предложения на рынке.

Конечно, виноваты не только производители; Пентагон также несёт определённую ответственность за внедрение системы, которая поощряла поставщиков завышать цены. Более того, Дрисколл признал, что «у военных репутация неидеального клиента».

Раньше 90% решений разрабатывались специально для военных, а 10% составляли стандартные изделия. Теперь армия США постарается переломить эту тенденцию, закупая 90% коммерчески доступных решений, а оставшиеся 10% — специально для самых экстремальных ситуаций, пояснил Дрисколл.

Например, ожидается, что будущий танк M1E3 Abrams будет оснащён серийно выпускаемой силовой установкой Caterpillar, что позволит снизить затраты и упростить его поддержание в рабочем состоянии. Это изменение является частью реформы, которую министр обороны Пит Хегсет намерен внедрить в сфере закупок с целью сокращения сроков и стоимости поставок.