Согласно новому маркетинговому исследованию, половина опрошенных считают это проблемой.

В начале этой недели песня «Walk My Walk», полностью созданная с помощью ИИ, кантри-исполнительницы Breaking Rust (она также сгенерирована ИИ), возглавила американский чарт Billboard в категории «Продажи цифровых кантри-песен». Прошлым летом созданная нейросетью песня «Verknallt in einen Talahon» («Увлечённая Талахоном») попала в немецкие чарты (но всё-таки текст к ней был написан человеком).

Становится всё сложнее отличить, кто исполняет песню — бот или настоящая группа. Об этом свидетельствует новое исследование французской стриминговой платформы Deezer и исследовательской компании Ipsos.

Согласно результатам опроса, 97% участников не могут отличить песни, сгенерированные ИИ, от песен, созданных человеком. В опросе приняли участие 9000 человек из 8 стран: США, Канады, Бразилии, Великобритании, Франции, Нидерландов, Германии и Японии. 6791 из них пользуются стриминговыми сервисами.

Участникам предложили послушать три песни: две, сгенерированные ИИ, и одну, созданную человеком. Более половины участников очень расстроились из-за того, что не смогли отличить их друг от друга. 80% респондентов высказались за маркировку музыки, полностью сгенерированной системой ИИ. Около 70% считают, что музыка, созданная с помощью ИИ, может поставить под угрозу творчество настоящих музыкантов и что исполнители, созданные с помощью ИИ, должны получать меньше денег от стриминговых платформ.

График с процентными показателями по результатам опроса. Источник: Deezer

«Мы твёрдо убеждены, что творческий потенциал создаётся людьми и что его следует защищать», — заявил агентству Reuters генеральный директор Deezer Алексис Лантерниер.

Стриминговый сервис заявляет, что его собственный инструмент ИИ может обнаружить все загруженные на платформу песни, созданные с помощью ИИ. Это также относится к музыке, созданной с помощью передовых инструментов, таких как Suno и Udio.