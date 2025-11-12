Операторы мобильной связи в ЕС в будущем полностью откажутся от использования технологий китайских компаний.

В течение нескольких лет роль Huawei и ZTE в европейской телекоммуникационной инфраструктуре была предметом жарких споров. Высказывались опасения, что Европа становится всё более зависимой от китайских компаний. В то же время, как предполагается, Huawei и ZTE тесно связаны с правительством Китая.

В связи с этим в 2020 году Европейская комиссия выпустила рекомендацию государствам-членам, призывая их добровольно воздержаться от использования так называемых «поставщиков с высоким уровнем риска» при расширении своих сетей мобильной связи. Теперь Комиссия планирует преобразовать эту рекомендацию в обязательный закон ЕС.

Если это удастся, государства-члены должны будут подчиниться и потребовать от операторов связи прекратить закупки мобильного оборудования у ZTE и Huawei. Существующие технологии этих компаний будут постепенно выводиться из обращения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Даже если импорт китайских компонентов для мобильных сетей будет запрещён в будущем, постепенный вывод из обращения существующего оборудования займёт многие годы, если не десятилетия. Согласно статье Bloomberg, потенциальный запрет, вероятно, коснётся только сетевого оборудования ZTE и Huawei. Смартфоны и другие электронные устройства этих двух компаний в отчёте не упоминаются. Продукция ZTE и Huawei широко используется в Европе в качестве мобильных роутеров и веб-консолей соответственно.

Помимо сетей мобильной связи, Комиссия также рассматривает возможность ограничения использования китайских компонентов в сетях фиксированной связи, например, при расширении современных оптоволоконных линий. Кроме того, Комиссия рассматривает возможность предоставления финансирования по программе ЕС только тем странам, которые не полагаются на таких высокорискованных провайдеров. Пока только Швеция, единственная страна ЕС, ввела полный запрет на технологии Huawei. Это решение немедленно привело к ответным мерам со стороны Китая.