В 2025 году Китай уже осуществил 71 запусков ракет, а годом ранее — 68.

8 и 9 ноября 2025 года Китай запустил две твердотопливные ракеты-носители. Первая, «Чанчжэн-11», стартовала с морской платформы с тремя спутниками «Шицзянь-32». Через несколько часов после запуска китайская сторона подтвердила успешное выведение полезной нагрузки на околоземную орбиту.

Миссия контролировалась государственной Китайской корпорацией аэрокосмической науки и технологий, которая предоставила мало информации о характеристиках полезной нагрузки. По данным Spacenews.com, оператор заявил, что спутники будут «в первую очередь использоваться для экспериментов по новым космическим технологиям».

Спутники «Шицзянь» в основном используются для испытания космических технологий, в том числе военного назначения. Ракета «Чанчжэн-11» имеет высоту почти 21 метр и диаметр 2 метра. При стартовой массе 58 тонн она способна выводить полезную нагрузку массой 350 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км. Двигатели ракеты работают на твердом топливе.

Через несколько часов после запуска ракеты «Чанчжэн-11» с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая стартовала ракета-носитель Kinetica-1 с двумя экспериментальными спутниками, Chutian-2-01 и Chutian-2-02. Полезная нагрузка была выведена на сверхнизкую околоземную орбиту, где будут проводиться испытания её возможностей по наблюдению за Землей.

В ночь на 10 ноября состоялся запуск ракеты «Чанчжэн-12». Система стартовала с космодрома Вэньчан, выведя на низкую околоземную орбиту девять спутников в составе мегасозвездия «Гован». Это один из приоритетных проектов Китая, реализация которого запланирована на ближайшие годы.

Выполнив эти миссии, Китай побил прошлогодний рекорд в 68 орбитальных запусков. Только в этом году было осуществлен 71 успешный орбитальный запуск.