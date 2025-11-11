Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Китай запустил очередные ракеты в космос и установил новый рекорд по успешным орбитальным запускам
В 2025 году Китай уже осуществил 71 запусков ракет, а годом ранее — 68.

8 и 9 ноября 2025 года Китай запустил две твердотопливные ракеты-носители. Первая, «Чанчжэн-11», стартовала с морской платформы с тремя спутниками «Шицзянь-32». Через несколько часов после запуска китайская сторона подтвердила успешное выведение полезной нагрузки на околоземную орбиту.

Миссия контролировалась государственной Китайской корпорацией аэрокосмической науки и технологий, которая предоставила мало информации о характеристиках полезной нагрузки. По данным Spacenews.com, оператор заявил, что спутники будут «в первую очередь использоваться для экспериментов по новым космическим технологиям».

Спутники «Шицзянь» в основном используются для испытания космических технологий, в том числе военного назначения. Ракета «Чанчжэн-11» имеет высоту почти 21 метр и диаметр 2 метра. При стартовой массе 58 тонн она способна выводить полезную нагрузку массой 350 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км. Двигатели ракеты работают на твердом топливе.

Через несколько часов после запуска ракеты «Чанчжэн-11» с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая стартовала ракета-носитель Kinetica-1 с двумя экспериментальными спутниками, Chutian-2-01 и Chutian-2-02. Полезная нагрузка была выведена на сверхнизкую околоземную орбиту, где будут проводиться испытания её возможностей по наблюдению за Землей.

В ночь на 10 ноября состоялся запуск ракеты «Чанчжэн-12». Система стартовала с космодрома Вэньчан, выведя на низкую околоземную орбиту девять спутников в составе мегасозвездия «Гован». Это один из приоритетных проектов Китая, реализация которого запланирована на ближайшие годы.

Выполнив эти миссии, Китай побил прошлогодний рекорд в 68 орбитальных запусков. Только в этом году было осуществлен 71 успешный орбитальный запуск.

#китай #космос #ракеты #луна
Источник: x.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы впервые получили радиосигнал с приближающегося к Земле межзвёздного объекта 3I/ATLAS
2
Франция развернула в Бельгии вооружённые силы для борьбы с беспилотниками
4
Астрономы заметили у межзвездного объекта 3I/ATLAS несколько направленных в разные стороны хвостов
+
Власти закрыли нелегальную частную школу Марка Цукерберга в престижном районе Калифорнии
+
Латвия поставила на Украину последнюю и самую крупную партию колёсных бронетранспортёров Patria
1
Dryad Global Maritime Security: Китай заключил тайное соглашение «нефть в обмен на оружие» с Ираном
+
Intel судится с экс-сотрудником за кражу 18 000 секретных файлов
+
Ученым впервые удалось зафиксировать сигнал от кометы 3I/ATLAS
4
Армия Японии укомплектовала первое подразделение новыми БТР Patria AMV XP
+
Honor похоже готовит второй смартфон с аккумулятором на 10 000 мАч
2
Министр обороны Латвии назвал страну дроновой сверхдержавой
6
Samsung может поднять цену на выходящий в феврале смартфон Galaxy S26 Ultra
+
В Якутии начинается формирование крупного промышленного кластера на базе месторождения Кючус
+
Экс-президент США Байден заявил о чувстве позора всей нации за политику Трампа
2
Археологи нашли следы древней инженерии в болотах Боливии
1
В России введут технологический сбор на электронику для поддержки отечественной микроэлектроники
26
В Афганистане заявили о провале мирных переговоров с Пакистаном
+
В сервисе «Автотека» определили самый безаварийный китайский автомобиль на просторах России
2
ОАК успешно испытала «Суперджет» с ПД-8 в «бассейне» на устойчивость двигателей к воде
+
Криптовалюта Sui показала неожиданный рост на падающем рынке
1

Популярные статьи

Проверяю эффективность разных типов пылевых фильтров для компьютерного корпуса
14
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
58
«Хищник: Планета смерти» - дно уже совсем близко (краткий обзор фильма)
5
Собираем игровой ПК на RTX 5060 Ti, пока рост цен на чипы памяти не сделал эту видеокарту роскошью
24
«Это происходит на PlayStation» — Sony тонко высмеивает Xbox в новой рекламной кампании
4
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать: встраиваемый винный шкаф, мультистайлер и другие
+
«Достать стволы» – обзор дешевого и достойного фильма о друзьях-полицейских «под прикрытием»
+
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
3

Сейчас обсуждают

Дмитрий Патрушев
08:51
Нюхнул уже труселя бернингана? Всё, как я и предрекал ))))))))))))))
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
Андрей Попов
08:49
Выходящие сейчас фильмы, трудно таковыми назвать, поделки по типу и так сойдёт!!!
«Хищник: Планета смерти» - дно уже совсем близко (краткий обзор фильма)
Алескандр Индустриевич
08:49
«В период правления совершенно разных президентов США: Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена, — в мемуарах США неизменно изображаются и как дирижёр, и как метроном всего блока» Дегнерат ещё под...
Йенс Столтенберг в своих мемуарах подтвердил правоту позиции России по НАТО
Андрей Попов
08:47
Единственный годный фильм данной серии, оригинал с Арнольдом. Даже сейчас его бывает пересматриваю. Можно ещё вторую часть притянуть, но там уже не то, как то не очень убедительно выглядит. Остальное ...
«Хищник: Планета смерти» - дно уже совсем близко (краткий обзор фильма)
ЦАГ
08:19
Странно что автор сидя публикуя на данном ресурсе такой ретроград. Мне еще в далеком 2010 году перестало хватать скорости HDD особенно на мелких файлах, были попытки перейти на raid 0 с 4 дисками, но...
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
Zero Hexen
08:18
Толи это стеб какой то и автор угарает накатывая такие статьи. То ли автор настолько руко ж. что пишет не понимая вообще принципы и работы железа. еще вариант у т.с. комп из начала 10вых. хрен пойми ...
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
[IRanPast]
08:08
А ты HDD отключал при установки винды на ссд? Поставь уже linux, диски в raid и радуйся жизни. Не видел ниразу чтоб современный linux со всеми графическими обвесами в оперативе занимал больше 3 гигов,...
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
si-cat
07:59
А ещё 40 лет назад четверо взрослых паковались в "Горбатого" 🤣 И??
«АвтоВАЗ» показал видео с ходовых испытаний нового кроссовера Lada Azimut
si-cat
07:57
".. По цене новая машина, естественно, будет существенно дороже, чем Lada Vesta.." При цене от 2 млн это будет очередным "Москвичём" - оно есть, но нахрен никому не надо 🤣🤣🤣
«АвтоВАЗ» показал видео с ходовых испытаний нового кроссовера Lada Azimut
salexa
07:42
в эту игру(дроны) можно играть вдвоём,пора начинать их тоже кошмарить....еее
В Эстонии разрабатывают недорогие ракеты Mark 1 для перехвата БПЛА
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter