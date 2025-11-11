Сайт Конференция
kosmos_news
Возможное завершение шатдауна в США могло повлиять на рост биткоина до $106 000
Приостановка работы правительства США подходит к концу, и биткоин закрепился над уровнем $106 000.

В воскресенье вечером, 9 ноября, было преодолено первое серьёзное препятствие на пути к завершению 40-дневной приостановки работы правительства США. В ответ на это цена биткоина снова поднялась выше отметки в $105 000. Рост продолжился 10 ноября, а к утру вторника, 11 ноября, первая криптовалюта уверенно закрепилась на уровне выше $106 000. Эксперты связывают рост биткоина с приближающимся завершением шатдауна в США.
CoinGeckoПосле переговоров, продолжавшихся в течение прошедших выходных, меньшинство демократов наконец встало на сторону республиканцев, что позволило начать обсуждение нового проекта бюджета. Всего потребовалось 60 голосов. 52 из 53 республиканцев, а также семь демократов и один независимый депутат проголосовали за одобрение следующего процедурного шага, необходимого для достижения окончательного соглашения.

Это важный шаг к прекращению частичной приостановки работы правительства, которая длится уже 40 дней. Следующий этап — согласование деталей в Сенате и повторное голосование по законопроекту о бюджете. После этого законопроект будет передан в Палату представителей, где он также должен быть одобрен, прежде чем президент США Дональд Трамп сможет наконец подписать закон.

На букмекерской платформе Polymarket вероятность завершения приостановки работы правительства к 15 ноября выросла с менее 40% до более 90% в ответ на эти события. И это предопределило позитивную динамику ведущей криптовалюты.

Когда в начале октября биткоин достиг нового исторического максимума, распространилось мнение, что биткоин, как «цифровое золото», может выиграть от бюджетного кризиса в США. Золото, считавшееся «безопасной гаванью», также демонстрировало в то время сильную ценовую динамику. Однако в последние недели ситуация изменилась. Биткоин упал ниже отметки в $100 000, что некоторые рыночные обозреватели в конечном итоге отчасти объяснили политической неопределённостью в США.

Ещё одним фактором, который мог способствовать росту цены BTC, стало заявление Трампа о своего рода «тарифных дивидендах» в размере $2000, которые получат некоторые граждане США. Однако министр финансов Скотт Бессент позже в интервью ABC News преуменьшил значение заявления Трампа, заявив, что «дивиденды в размере $2000 могут принимать различные формы и вариации», а также могут «просто представлять собой налоговую льготу».

#сша #криптовалюты #биткоин #трамп #шатдаун
Источник: forklog.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

