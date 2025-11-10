Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что Россия и Китай не проводят ядерных испытаний и подобные предположения не очень корректны

В конце октября президент США Дональд Трамп объявил о необходимости немедленного возобновления Соединенными Штатами испытаний ядерного оружия, и 5 ноября США испытали невооруженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III.

Последний доклад SIPRI (Стокгольмского международного института исследований проблем мира) показывает, что большинство государств, обладающих ядерным оружием, постоянно наращивают свой потенциал. Китай сохраняет самые высокие темпы развития своего арсенала ядерных боеголовок, ежегодно увеличивая его примерно на 100 единиц, согласно данным SIPRI.

В настоящее время на долю России, США и Китая приходится почти 90% от общего мировых запасов ядерного оружия (в докладе говорится, что на военных складах находилось 9614 боеголовок, готовых к потенциальному применению, и около 2100 из них поддерживались в состоянии высокой боевой готовности). Учитывая имеющиеся ресурсы ядерного оружия, возникают слухи о том, что Россия и Китай якобы проводят ядерные испытания.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти слухи, сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на его интервью в программе «Москва. Кремль. Путин». Более того, Песков назвал такие обвинения со стороны США непрофессиональными. Возможно, эти слухи возникли после того, как министр обороны России Белоусов заявил о готовности полигона на архипелаге Новая Земля в Архангельской области к возобновлению ядерных испытаний.

Пресс-секретарь подчеркнул, что специалисты из США «не должны делать таких ошибок в своих суждениях и выводах». Представитель Кремля отметил, что в ходе испытаний «Буревестника» и «Посейдона» речь шла о тестировании средств доставки боеголовок, а не самом ядерном оружии.

Ранее западные эксперты предположили, что Россия и Китай увидят в действиях США предлог для официального возобновления собственных ядерных испытаний. С технической и военной точки зрения, оба соперника США получили бы больше выгоды от ядерных испытаний, чем американцы. То есть, они могли бы использовать их в большей степени для усовершенствования своих арсеналов.