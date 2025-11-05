Согласно новым правилам, даже существующие парковки должны быть оснащены такими конструкциями.

Для стимулирования производства возобновляемой энергии Южная Корея приняла закон, требующий оснащения некоторых парковок крышами с солнечными панелями. Это правило также распространяется на существующие парковки. Новое правило вступит в силу в конце ноября.

Частные и корпоративные парковки не подпадают под действие закона. Положение распространяется на парковки, используемые государственными учреждениями, органами власти или правительством, площадь которых превышает 1000 квадратных метров. На такой площади можно разместить примерно 80 автомобилей.

Крыша предназначена не только для генерации солнечной энергии. Она также служит защитой от дождя и других погодных условий. Солнечные панели также создают тень. Значит, можно экономить электроэнергию, поскольку автомобили не так сильно нагреваются и не нужно включать кондиционер на полную мощность, садясь в машину.

Согласно предыдущим сообщениям, новый закон затронет около 3000 парковочных мест, которые теперь должны будут быть оборудованы такими крышами. Владельцы парковок также могут сдавать солнечные панели на крышах в аренду сторонним операторам.