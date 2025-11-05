Сайт Конференция
kosmos_news
Курс биткоина упал ниже $100 000 на фоне оттока капитала из актива
4 ноября в 23:18 мск курс биткоина опустился до $99 600, что стало минимальным значением с 23 июня 2025 года.

Вечером 4 ноября биткоин упал ниже отметки $100 000. Падение криптовалюты на 6% за 24 часа сопровождалось масштабной распродажей альткоинов, которые теряют гораздо больше. Ethereum (-12% за 24 часа), а также Cardano, Solana и другие криптовалюты несут значительные потери.
Настроения на криптовалютном рынке, что неудивительно, мрачные. Индекс страха и жадности пока не достиг уровня «Extreme Fear», то есть крайнего страха (последний раз наблюдавшийся в марте 2025 года), но близок к нему. Институциональный интерес снижается уже несколько дней, поскольку отток средств из ETF на биткоин и Ethereum в последнее время перевешивает прирост.
 Текущий кризис на криптовалютном рынке во многом обусловлен макроэкономической неопределенностью, в частности, денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы США. После заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла на октябрьском заседании возникла значительная неопределенность относительно возможного снижения процентных ставок в декабре.

Это особенно сильно сказывается на криптовалютном рынке, поскольку низкие процентные ставки традиционно благоприятствуют спекулятивным активам, таким как биткоин и другие цифровые валюты. С другой стороны, более высокие или устойчиво высокие процентные ставки делают безопасные инвестиции, такие как государственные облигации, более привлекательными и истощают ликвидность криптовалютного рынка. Корреляция с традиционными рискованными активами, такими как Nasdaq 100, также показывает, что биткоин все чаще воспринимается как спекулятивная инвестиция, а не как самостоятельный класс активов.

С технической точки зрения, рынок находится в критической фазе: биткоин упал на 19,8% с исторического максимума в $126 272 и, таким образом, находится на грани официального медвежьего рынка, определяемого как падение на 20%. Особую тревогу вызывает пробитие 200-дневной скользящей средней, ключевого технического индикатора, сигнализирующего о дальнейшем нисходящем давлении. 

Параллельно с этим наблюдался значительный отток капитала: после сильного притока средств в начале октября, биткоин-ETF за последние четыре недели испытали чистый отток в размере около $1,5 млрд. Только на прошлой неделе из крипто-ETP по всему миру утекло $246,6 млн, при этом особенно сильно пострадали биткоин-продукты – минус $752 млн.

Коррекция рынка усугубилась волной ликвидаций беспрецедентных масштабов: в течение 24 часов были принудительно ликвидированы кредитные позиции на сумму $1,4 млрд, из которых $1,2 млрд составляли длинные позиции. Объём торгов на 72% превысил недельный средний показатель, что указывает на институциональные продажи.

Параллельная динамика в других спекулятивных инвестициях поразительна: золото, акции компаний малой капитализации и акции компаний, занимающихся квантовыми вычислениями, также зафиксировали значительные потери, что свидетельствует об общем сворачивании импульсных сделок. Опытные инвесторы, однако, интерпретируют текущую фазу как обычную рыночную коррекцию или «встряску», когда слабые игроки покидают рынок.

#финансы #криптовалюты #биткоин
Источник: binance.com
