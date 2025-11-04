При этом только 3 ноября ВВС Индонезии приняли первый A400M

В 2016 году Индонезия объявила о намерении приобрести у Airbus «небольшое количество» транспортных самолётов A400M Atlas. Это произошло одновременно с рассмотрением предложения украинского производителя Ан-70 «Антонов». Четыре года спустя правительство Индонезии подтвердило заказ только на два A400M «в многофункциональной конфигурации заправщика и транспортного самолёта».

3 ноября ВВС Индонезии официально приняли свой первый A400M на церемонии, состоявшейся на авиабазе Халим Перданакусума недалеко от Джакарты.

«Мы рады приветствовать сегодня Индонезию в качестве десятого эксплуатанта A400M», — отметил Карл-Хайнц Гроссман, руководитель международного отдела Airbus Defence and Space.

По его словам, «поставка демонстрирует уверенность в многоцелевых возможностях самолёта и его способности действовать в разнообразных и сложных условиях, таких как порой труднопроходимая местность страны». Ожидается, что второй A400M будет передан ВВС Индонезии в 2026 году. Эти самолёты могут быть оснащены съёмным противопожарным модулем, разработанным Airbus, который может сбрасывать до 20 000 литров огнезащитного состава или воды за один заход.

«Эта новая функциональность значительно повысит возможности Индонезии по борьбе с лесными пожарами на её обширной и зачастую труднодоступной территории», — подчёркивается в пресс-релизе.

Помимо интеграции этого модуля пожаротушения, Национальные вооружённые силы Индонезии рассматривают возможность приобретения четырёх дополнительных самолётов A400M. Это подтвердил президент Индонезии Прабово Субианто, занимавший пост министра обороны на момент заказа первых двух самолётов.

Для ВВС поставка A400M «ещё больше усилит» их «транспортные возможности», «дополнив уже находящиеся на вооружении самолёты C-130 Hercules и C-130J Super Hercules». Учитывая обширность индонезийской территории и тысячи её островов, военно-воздушные силы являются важнейшим активом, заявили в ведомстве.