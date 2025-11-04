Потом Пит Хегсет отправится на военную базу США, находящуюся в 65 км от Сеула, чтобы поблагодарить американских солдат и их семьи.

Глава Пентагона Пит Хегсет и его южнокорейский коллега Ан Гджу Бак встретились в понедельник, 3 ноября, в демилитаризованной зоне (ДМЗ), разделяющей две Кореи. Это был первый подобный визит главы Пентагона с 2017 года, прошедший в контексте усилий Сеула и Вашингтона по возобновлению диалога с Северной Кореей.

Министры осмотрели наблюдательный пункт Уэлетт и Объединённую зону безопасности (ОЗБ) в ДМЗ, где заслушали оперативный доклад командиров американского и корейского батальонов. По данным Министерства обороны в Сеуле, встреча предоставила возможность продемонстрировать «непоколебимость совместной оборонной позиции Южной Кореи и США и тесную координацию» действий двух стран.

Некоторые СМИ предположили, что Хегсет, возможно, таким образом дал сигнал Пхеньяну о желании мира, а не предупреждение. Визит главы Пентагона в демилитаризованную зону предшествовал ежегодным переговорам Консультативного совещания по безопасности с Южной Кореей, запланированным на вторник, 4 ноября. Основными темами станут передача оперативного командования в военное время из Вашингтона в Сеул и совместная оборонная стратегия. Администрация президента Ли Чжэ Мёна намерена восстановить контроль над оперативным командованием до 2030 года.

Передача командования возможна при условии выполнения Сеулом определённых условий, что соответствует стремлению Южной Кореи к укреплению собственной обороноспособности. Во время своего двухдневного пребывания в Южной Корее глава Пентагона также встретился с американскими солдатами, дислоцированными на базе Кэмп-Хамфрис.

Демилитаризованная зона представляет собой полосу земли шириной почти 4 километра, протянувшуюся на 250 километров вдоль 38-й параллели. ДМЗ была создана в соответствии с Пханмунджомским соглашением и служит неофициальной границей между двумя Кореями, поскольку Корейская война 1950–1953 годов завершилась лишь перемирием, а не мирным договором. Это означает, что две страны формально остаются в состоянии войны. Зона закрыта для большинства гражданских лиц, усиленно охраняется и окружена военными объектами.