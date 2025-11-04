Ранее в Сети впервые появились фотографии новейшей российской реактивной системы залпового огня «Сарма»

Минобороны России закупило 12 единиц недавно представленной реактивной системы залпового огня «Сарма». Также были приобретены транспортно-заряжающие машины. «Сарма» — российская 300-мм РСЗО, разработанная на базе пусковой установки 9К58-4 «Кама». Информация о приобретении Министерством обороны России нового типа реактивной артиллерии была опубликована различными СМИ, а некоторые из них, в том числе «Московский комсомолец», с помощью экспертов оценили эффективность новой разработки.

«Сарма» создана на базе старой пусковой установки 9К58 «Кама». Источник: Википедия

Ожидается, что новая пусковая установка, являющаяся модификацией 9К58-4 «Кама», будет стоить около 155 млн рублей, то есть лишь немного дороже систем «Торнадо-С». «Сарму» уже сравнивают с американскими пусковыми установками M142 HIMARS. Так, ресурс «Русский Инженер» пишет, что «Сарма» может использовать те же боеприпасы, что и РСЗО «Торнадо-С». Однако новая система стала более лёгкой и манёвренной. Она может поражать как масштабные цели, так и точечно работать по отдельным объектам. Считается, что HIMARS не может этим похвастаться.

Российская реактивная система залпового огня «Сарма». Источник: ВГТРК

«Сарма» сохранят мощность залпа (дальность поражения – от 90 до 200 километров), оставаясь при этом очень мобильной машиной. Небольшие габариты РСЗО обеспечивают подвижность техники, она может быстро перемещаться, что затруднит её обнаружение. «Сарма» должна была быть оснащена автоматизированной системой управления огнем, получающей информацию от внешних систем разведки. Время пуска всех ракет заявлено менее 19 секунд. Шасси пусковой установки – грузовой автомобиль КамАЗ-63501 с бронированной кабиной К-5350, оснащённый двигателем КамАЗ-740.50-360 мощностью 360 л.с. Ожидается, что снаряжённая масса составит 23 000–24 000 кг.