Армия обороны Израиля приняла решение относительно китайских электромобилей: они не прошли проверку внутренней безопасности.

Вопрос использования китайских технологий давно вызывает споры во многих странах, и опасения возможного шпионажа побуждают государства отказываться от решений из Поднебесной. Армия обороны Израиля также предпринимает шаги в этом направлении. Начальник Генерального штаба армии отдал приказ о снятии с вооружения китайской техники после проведения внутренней оценки безопасности.

Фото: Армия обороны Израиля/www.idf.il

Армия обороны Израиля приняла решение относительно китайских электромобилей. Анализ показал, что системы, установленные на этих машинах, могут представлять потенциальный риск утечки данных. Как сообщают СМИ со ссылкой на United24Media , процесс вывода китайских автомобилей из эксплуатации, как ожидается, продлится до конца первого квартала 2026 года.

В августе Израиль запретил въезд автомобилей китайского производства на все военные базы. Это решение было обусловлено опасениями по поводу возможных утечек с бортовых камер и датчиков. В соответствии с этим распоряжением солдаты и гражданские служащие были обязаны оставлять автомобили китайского производства за пределами своих подразделений.

В апреле аналогичный запрет ввела Великобритания. Владельцам транспортных средств, помимо запрета на въезд, было рекомендовано парковать их на расстоянии не менее 3 км от объектов, имеющих решающее значение для национальной безопасности.

Как сообщают СМИ, приоритетной задачей станет отказ от автомобилей военнослужащих, имеющих доступ к конфиденциальной информации. Речь идёт в общей сложности о более 700 служебных автомобилей, среди которых преобладает марка Chery.

Отмечалось, что наибольшую опасность представляют камеры, микрофоны, датчики и модули связи, которые могут передавать данные на внешние серверы без ведома водителя или местного импортера. Некоторые новостные порталы также сообщали, что это решение может быть частично связано с давлением со стороны США, которые призывают своих союзников отказаться от китайских технологий.