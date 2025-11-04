Вопрос использования китайских технологий давно вызывает споры во многих странах, и опасения возможного шпионажа побуждают государства отказываться от решений из Поднебесной. Армия обороны Израиля также предпринимает шаги в этом направлении. Начальник Генерального штаба армии отдал приказ о снятии с вооружения китайской техники после проведения внутренней оценки безопасности.Армия обороны Израиля приняла решение относительно китайских электромобилей. Анализ показал, что системы, установленные на этих машинах, могут представлять потенциальный риск утечки данных. Как сообщают СМИ со ссылкой на United24Media, процесс вывода китайских автомобилей из эксплуатации, как ожидается, продлится до конца первого квартала 2026 года.
В августе Израиль запретил въезд автомобилей китайского производства на все военные базы. Это решение было обусловлено опасениями по поводу возможных утечек с бортовых камер и датчиков. В соответствии с этим распоряжением солдаты и гражданские служащие были обязаны оставлять автомобили китайского производства за пределами своих подразделений.
В апреле аналогичный запрет ввела Великобритания. Владельцам транспортных средств, помимо запрета на въезд, было рекомендовано парковать их на расстоянии не менее 3 км от объектов, имеющих решающее значение для национальной безопасности.
Как сообщают СМИ, приоритетной задачей станет отказ от автомобилей военнослужащих, имеющих доступ к конфиденциальной информации. Речь идёт в общей сложности о более 700 служебных автомобилей, среди которых преобладает марка Chery.
Отмечалось, что наибольшую опасность представляют камеры, микрофоны, датчики и модули связи, которые могут передавать данные на внешние серверы без ведома водителя или местного импортера. Некоторые новостные порталы также сообщали, что это решение может быть частично связано с давлением со стороны США, которые призывают своих союзников отказаться от китайских технологий.