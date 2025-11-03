Это решение призвано улучшить навигационные возможности автономного подводного аппарата.

Беспилотные подводные аппараты приобретают всё большую значимость. Британский ВМС проводит испытания такой техники, в том числе особенно крупного аппарата Excalibur, начиная с мая. Экспериментальное судно (или XV, сокр. от Experimental Vessel) Excalibur имеет длину 12 метров, ширину 2 метра и водоизмещение 19 тонн.

Excalibur. Фото: Королевский флотАппарат назван в честь меча мифического короля Артура — Экскалибура (Excalibur). Так же называлась одна из первых британских подводных лодок, списанная в 1968 году. На прошлой неделе новый аппарат был дополнительно оснащён квантовыми (или атомными) часами для улучшения навигации, о чём Королевский ВМС объявил в пресс-релизе.

Официальная презентация подводного аппарата состоялась в мае. Фото: Королевский флотВ отличие от других судов, подводные лодки не могут полностью полагаться на спутниковые системы навигации и хронометража. До сих пор использовались атомные часы на основе микроволнового излучения. Несмотря на стабильность, их дрейф со временем увеличивается. Это снижает точность навигации при отсутствии сигнала GPS.

По данным производителя, компании Infleqtion, XV Excalibur стала первой подводной лодкой, на которой были установлены высокоточные квантовые часы. В отличие от предыдущих систем, в ней используются не вибрирующие кварцевые кристаллы, а один атом рубидия-87, как сообщает New Atlas.

Модель квантовых часов Infleqtion. Фото: InfleqtionХарактеристики часов под названием Tiqker сопоставимы с аналогичными устройствами, испытанных в лабораторных условиях. Это означает, что отклонение составляет всего одну секунду каждые 30 миллиардов лет. Для сравнения: возраст Вселенной оценивается в 13,8 миллиарда лет.

Кроме того, прибор Tiqker компактен – его объём составляет 30 литров, а вес – 30 килограммов, что позволяет разместить его внутри подводного аппарата. Королевский флот сообщает, что работоспособность новой системы в условиях, приближенных к реальным, была подтверждена в ходе нескольких испытаний.

«Это испытание – важная веха в развитии возможностей Королевского флота в области сверхбольших беспилотных подводных аппаратов», – заявил коммодор Маркус Роуз из инженерного отдела Королевского флота.

Tiqker обеспечивает постоянный «тактовый пульс», улучшая автономную навигацию даже без внешних сигналов. Таким образом, XV Excalibur потенциально может дольше оставаться под водой и, следовательно, дольше оставаться незамеченным.