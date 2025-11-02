Это может означать, что пузырь на фондовом рынке продолжает расширяться и возможен обвал.

В конце 2025 года 95-летний Уоррен Баффет уйдёт из Berkshire Hathaway после более шести десятилетий работы в компании. Инвестору удалось после слияния двух текстильных компаний создать многотриллионный холдинг с огромными темпами роста.

В период с 1964 по 2024 год рыночная капитализация Berkshire Hathaway увеличилась на 5 502 284%, как было объявлено компанией в годовом отчете за прошлый год. Например, инвесторы, купившие акции холдинговой компании в 2005 году, получали среднюю годовую доходность в размере 15,8% в течение почти 20 лет.

Считается, что Баффет, казалось, понимал рынок, как мало кто другой, предвидя как надвигающиеся обвалы, так и благоприятные точки входа. Неудивительно, что многие рыночные аналитики обращались к стратегиям покупки и продажи акций Berkshire Hathaway.

Однако в последние годы активность компании на рынке была низкой. В третьем квартале 2025 года резерв денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных инвестиций в казначейские ценные бумаги США вырос почти до 382 миллиардов долларов. У Баффета никогда прежде не было такого большого денежного запаса.

Похоже, что этот инвестор больше не может ответить на вопрос, в какие компании инвестировать, как отмечает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Основная причина, вероятно, кроется в правиле Баффета: покупать только тогда, когда оценка кажется привлекательной. Двенадцатый квартал подряд Berkshire Hathaway продает больше акций, чем покупает.

Эта осторожность применима и к собственным акциям компании. Выкуп акций Berkshire Hathaway не производился пять кварталов подряд. Компания не выплачивала дивиденды с 1967 года. И это несмотря на то, что операционная прибыль в третьем квартале 2025 года выросла на 34%, достигнув 13,5 млрд долларов.

Возможно, сохраняющаяся сдержанность Баффета означает, что пузырь на фондовом рынке продолжает расширяться, и надвигается крупный крах. В конце концов, подход инвестора до финансового кризиса 2008 года оказался верным, что позволило ему впоследствии приобрести акции по выгодным ценам.

Однако всё больше аналитиков убеждены, что Баффетт неверно оценил ситуацию в последние месяцы. Например, индекс Dow Jones Industrial Average вырос более чем на 10% с начала 2025 года. Баффетт легко мог бы получить дополнительные 30 миллиардов долларов прибыли, инвестировав свои денежные резервы.

Отрасль, как и следовало ожидать, с нетерпением ждёт, что произойдёт с назначенным преемником Баффета, Грегом Абелем. Как сообщает Reuters, 63-летний Абель считается более практичным управленцем, чем Баффетт. Возможно, Абель инициирует первую выплату дивидендов почти за 60 лет.