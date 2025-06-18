Лазерный сигнал со скоростью 1 Гбит/с был передан с 8-тонного спутника связи «Шицзянь-20» на десятки тысяч километров на Землю, сообщает издание South China Morning Post.

Китайский спутник передал поток данных со скоростью 1 Гбит/с на расстояние 36 705 км на Землю, используя лазер мощностью всего 2 Вт. Для сравнения, это все равно, что передать фильм в формате HD из Шанхая в Лос-Анджелес менее чем за 5 секунд, используя мощность небольшого светильника.





Эффективность значительно превосходит даже современные системы, такие как Starlink: в то время как спутники SpaceX работают на высоте нескольких сотен километров и обычно могут передавать данные со скоростью несколько сотен Мбит/с; китайская передача была в пять раз быстрее — на расстоянии в 60 раз большем.

Как сообщает South China Morning Post, эксперимент был проведен группой исследователей из Китайской академии наук. Им удалось передать данные, решив проблему, которая существовала ранее при подобных лазерных передачах: атмосферная турбулентность часто рассеивает лазерный свет на пути к Земле.

Чтобы избавиться от этих эффектов, китайские исследователи объединили два метода. Для усиления искаженных световых сигналов используется так называемая адаптивная оптика (АО). Рассеянные сигналы были обнаружены с помощью метода разнесенного приема. Однако эти методы пока не сработали в условиях сильной турбулентности. Китайские исследователи объединили оба подхода и смогли значительно улучшить качество крайне слабого сигнала, как они объясняют в статье в китайском журнале Acta Optica.

В целях тестирования они направили 1,8-метровый телескоп обсерватории Лицзян на юго-западе Китая на спутник, который находился на расстоянии 36 705 км в космосе. Телескоп содержит 357 микрозеркал, которые изменяют форму искаженного лазерного света, чтобы уменьшить искажение. Затем они использовали так называемый многоплоскостной преобразователь (MPLC), который разделял лазерный свет на 8 различных каналов, которые затем рекомбинировались специальной компьютерной системой.

Эта технология увеличила показатель успешной передачи данных с 72 до 91,1 процента, что является важным шагом для будущей высокоскоростной спутниковой связи с использованием лазера.





