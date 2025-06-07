Японский суд отменил решение о возмещении ущерба в размере $92 млрд бывшим руководителям компании-оператора пострадавшей японской атомной электростанции.

Бывшее руководство АЭС «Фукусима» в Японии избежит огромного штрафа за халатность в размере 13 триллионов иен (около 92 миллиардов долларов), сообщает портал Energetyka24. Электростанция была повреждена в результате мощного землетрясения в 2011 году.

Территория вокруг АЭС «Фукусима»

Ранее четверо бывших менеджеров были осуждены за халатность, которая привела к катастрофе. Ключевым элементом случившегося, согласно предыдущему решению суда, стала неспособность тогдашнего руководства построить защитные сооружения вокруг станции, даже несмотря на то, что в 2008 году TEPCO проанализировала вероятность воздействия морских волн высотой до 15,7 метров на основе правительственной оценки риска землетрясений от 2002 года.

Судья Тосикадзу Кино постановил, что имевшаяся на тот момент информация не давала достаточных оснований для принятия срочных превентивных мер, и что мощное цунами, вызванное землетрясением 2011 года, было непредсказуемым.

Хироджуки Каваи, адвокат, представляющий акционеров TEPCO, подавших в суд на бывших руководителей, раскритиковал решение суда, заявив, что это «вердикт, который приведет к серьезным ядерным авариям в будущем». Он подал апелляцию.

Первоначальный штраф предусматривал покрытие расходов на демонтаж реакторов и выплату компенсаций. В TEPCO отказались от комментариев.

11 марта 2011 года электростанция «Фукусима» на побережье Тихого океана была частично затоплена. Вблизи АЭС наблюдались волны цунами высотой более 10 метров после мощного землетрясения магнитудой 9 баллов. В результате сбоя подачи электроэнергии в систему охлаждения произошло расплавление активных зон трех из шести реакторов. Это была самая крупная ядерная катастрофа в мире со времен аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.







