Благодаря краткосрочному предложению Cybertruck сейчас стоит дешевле, чем когда-либо в США. Судя по всему, Tesla хочет сократить количество электромобилей в своем автопарке.

За последние месяцы автопроизводитель Tesla столкнулся со множеством проблем. Цена акций упала, а продажи электромобилей рухнули. И даже сейчас конфликт между Маском и Трампом продолжает влиять на компанию. Чтобы немного переломить ситуацию и повысить продажи, Tesla запускает специальную акцию для покупателей Cybertruck.







Все покупатели Cybertruck, которые закажут один из автомобилей до 30 июня 2025 года, смогут сэкономить на процентах по кредиту. Однако акция действует только для тех, кто приобретет пакет функций помощи Tesla FSD. Несмотря на свое название, эта функция ("полное автономное вождение") в настоящее время предполагает только частично автономное вождение, при котором водителю по-прежнему приходится уделять большое внимание управлению автомобилем. Тем не менее, программное обеспечение автопилота Tesla неоднократно становилось причиной аварий.

Пакет FSD стоит 8000 долларов, но все равно беспроцентное кредитование может оказаться выгодным для покупателей.

Без пакета FSD процентные ставки рассчитываются на основе кредитной истории покупателя. Существует даже специальная рейтинговая система: при оценке кредитной истории в 720 баллов и более процентная ставка составляет 5,54 процента. При самом низком рейтинге процентная ставка возрастает до 10,79 процента.

То есть люди с хорошей кредитной историей при покупке электрокара ежемесячно будут платить 1572 доллара (1783 доллара в месяц будут платить покупатели с плохой кредитной историей). Во всех случаях рассрочка платежа распределяется на 60 месяцев.

Для сравнения: если выбрать пакет FSD и воспользоваться текущим предложением автопроизводителя, то можно взять в кредит Cybertruck на тот же срок (60 месяцев), выплачивая 1543 доллара в месяц. В зависимости от кредитоспособности экономия составит от 1740 до 14 400 долларов.

Как сообщает портал Electrek, этот шаг может иметь огромное значение для Tesla. Согласно отчету, в настоящее время в США имеется более 3700 непроданных Cybertruck. Совокупная стоимость транспортных средств составляет более 300 миллионов долларов. Судя по всему, Tesla планирует увеличить продажи с помощью беспроцентного кредитования и таким образом сократить имеющийся запас Cybertruck.





