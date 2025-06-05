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kosmos_news
Компания Otto Aviation представила концепт частного самолета Phantom 3500 без иллюминаторов
Самолет с каплевидной формой фюзеляжа без иллюминаторов призван произвести прорыв в частной авиации; первый полет нового самолета запланирован на 2027 год.

Phantom 3500 — концепт частного самолета от Otto Aviation. Компания утверждает, что самолет с каплевидной формой фюзеляжа призван произвести революцию на рынке частных самолетов.
Phantom 3500. Фото: Otto Aviation
Первый полет нового самолета запланирован на 2027 год. Разработка будет востребована и в военных целях, сообщает ресурс twz. Phantom 3500 является преемником модели Celera 500L, также имеющей каплевидную форму фюзеляжа. В 2023 году компания Otto Aviation впервые представила проект самолета, который изначально должен был называться Celera 800.

По данным компании, новый самолет существенно отличается от своего предшественника. В отличие от Celera 500L, Phantom 3500 будет оснащен двумя турбовентиляторными двигателями Williams FJ44.

Кроме того, основные крылья нового самолета значительно больше и шире, чем у предыдущей модели. У Phantom 3500 также есть так называемый Т-образное хвостовое оперение. Это означает, что руль высоты расположен над рулем направления.

Неизменным остался лишь аэродинамически очень эффективный каплевидный фюзеляж, обеспечивающий меньшее сопротивление воздуха. Эта конструкция позволяет воздуху равномерно обтекать самолет, снижая турбулентность и расход топлива.
Phantom 3500. Фото: Otto Aviation
Поскольку реактивному самолету требуется меньше топлива, можно использовать и двигатели меньшего размера. В результате самолет в целом стал меньше и легче. По словам генерального директора Otto Aviation, Phantom 3500 будет потреблять около 115 галлонов топлива в час, что составляет приблизительно 435,5 литра. По словам генерального директора, другим аналогичным самолетам требуется в два раза больше топлива.

Крылья также можно увеличить, что позволит взлетать и приземляться с более короткого расстояния. По словам генерального директора, это позволит самолету совершать взлеты из большего количества аэропортов в США, чем другим частным самолетам.

Кроме того, Phantom 3500 рассчитан на полеты на высоте около 15 километров, что приведет к дополнительному повышению эффективности. Ожидается, что максимальная дальность полета самолета без дозаправки составит около 6500 километров или 3500 морских миль. 

Самолет может перевозить четырех пассажиров на расстояние до 3200 морских миль и, как сообщается, способен развивать скорость до 740 км/ч. Это значительно меньше, чем у других частных самолетов, которые могут летать со средней скоростью от 900 до 1000 км/ч.

Phantom 3500. Фото: Otto Aviation

Еще одной особенностью Phantom 3500 является отсутствие иллюминаторов в салоне. Разработчики планируют использовать систему, состоящую из дисплеев высокой четкости, которые показывают вид снаружи в режиме реального времени. Настоящий иллюминатор должен быть только в кабине пилота.
Phantom 3500. Фото: Otto Aviation

Самолет хорошо подходит для городских перелетов, например, между Лос-Анджелесом и Нью-Йорком. Однако его можно использовать и в военном секторе. Конструкция и сниженное сопротивление воздуха позволяют перевозить грузы и персонал в отдаленные места с короткими взлетно-посадочными полосами.

Otto Aviation также работает над демонстрационным самолетом для Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Эта модель, в свою очередь, используется для демонстрации технологии передачи энергии, которая позволит дронам оставаться в воздухе неограниченное время.

По словам Otto Aviation, Phantom 3500 произведет революцию в авиационной отрасли, поскольку обеспечит более высокую эффективность при меньших производственных затратах.


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#авиация #самолеты #частная авиация
Источник: twz.com
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