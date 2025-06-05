В настоящее время доступна только пробная версия для Android; ожидается, что эта функция будет реализована в ближайшие недели.

Как ранее сообщалось, мессенджер WhatsApp будет использовать имена пользователей вместо номеров мобильных телефонов. Но это не единственное нововведение, анонсированное компанией.







WhatsApp хочет предоставить своим пользователям помощника на базе искусственного интеллекта. Как сообщает ресурс wabetainfo, функция находится на стадии бета-тестирования для Android.

Разработчик WhatsApp уделяет все больше внимания использованию искусственного интеллекта. Так, пользователи Android теперь могут создавать собственных чат-ботов на основе искусственного интеллекта в новой бета-версии 2.25.18.4.

Помощник на основе искусственного интеллекта должен быть легко настраиваемым и, таким образом, превосходить обычные ИИ, поскольку лучше приспособлен к конкретным целям. Например, помощника можно использовать в качестве мотивационного тренера, консультанта по путешествиям или помощника в обучении.

Краткий обзор функций ИИ. Изображение: wabetainfo

По данным wabetainfo, новая функция будет запущена в ближайшие недели и станет доступна большему количеству пользователей WhatsApp.