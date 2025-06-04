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kosmos_news
Исследователи рассчитали возможность достичь Марса на корабле Starship за 3 месяца
Несмотря на неудачи предыдущих испытаний Starship, гендиректор SpaceX Илон Маск по-прежнему намерен отправить беспилотный корабль на Марс в 2026 году.

SpaceX планирует отправить космический корабль Starship на Марс в 2026 году

В настоящее время пилотируемая миссия на Марс считается маловероятной, поскольку она займет от шести до девяти месяцев. Путешествие туда и обратно займет не менее 360 дней, что вдвое превышает установленное НАСА максимально допустимое время пребывания человека в космосе.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Scientific Reports, физик Джек Кингдон из Калифорнийского университета объясняет, как можно было бы осуществить полет на Марс на корабле Starship с обычными двигателями в течение трех месяцев. Это позволило бы уложить перелеты туда и обратно в установленный НАСА лимит пребывания в космосе в 180 дней.

Расчеты Кингдона основаны на существующем плане полета на Марс от SpaceX. Нововведением является расчет наиболее экономящих время траекторий полета с использованием так называемого метода Ламберта. Этот метод подразумевает определение эллиптической орбиты между двумя движущимися объектами в пространстве с использованием численных алгоритмов.

По словам Кингдона, в ближайшие десять лет существует как минимум два возможных временных окна, во время которых можно достичь Марса примерно за три месяца и вернуться на Землю за то же время. Наилучшая возможность с минимальным расходом топлива и наибольшими шансами на благополучное прибытие на Марс приходится на 30 апреля 2033 года. Второй вариант: 2 июля 2035 года.

Несмотря на оптимальную траекторию, для успешного выполнения такой миссии по-прежнему существуют другие проблемы, пишет Universe Today. Согласно плану проекта SpaceX Mars, на Марс должны будут отправиться шесть космических кораблей Starship. На борту двух космических кораблей будут находиться люди. Два других будут перевозить грузы.

Однако для пополнения запасов топлива, каждому из двух пилотируемых космических кораблей после прибытия на околоземную орбиту потребуется по 15 дополнительных кораблей-заправщиков. Но на Марсе топливо придется производить из существующих ресурсов, таких как водород и углекислый газ, причем в больших количествах. Подобные попытки пока не предпринимались.

Однако, по словам Кингдона, если космическая компания реализует свои планы по Starship в краткосрочной и среднесрочной перспективе, запланированная миссия на Марс вполне осуществима.

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#космос #илон маск #spacex #марс #ракета #starship
Источник: universetoday.com
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