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kosmos_news
Space.com: Ученые призвали к проведению дополнительных исследований по терраформированию Марса
Исследователи считают, что вполне возможно превратить непригодную для жизни планету в более благоприятную для людей экосистему.

Терраформирование, преднамеренное преобразование враждебной среды в более благоприятную для жизни, — идея, являющаяся неотъемлемой частью научной фантастики. Айзек Азимов описал терраформирование Марса в своем романе 1952 года «Путь марсиан», а планеты во вселенной «Звездного пути» тоже всегда адаптировались для жизни людей.


По мнению группы ученых, недавно опубликовавших исследование в журнале Nature Astronomy, терраформирование впервые стало реалистичным вариантом, который теперь следует изучить для соседней Красной планеты.

В отличие от таких космических проектов, как марсоходы или миссии по возвращению образцов, терраформирование в настоящее время не является инженерно осуществимой задачей. Тем не менее, авторы нового исследования утверждают, что эта идея «вполне осуществима» при сегодняшних возможностях.

«Тридцать лет назад терраформирование Марса было не просто сложным, это было невозможно», — цитирует портал Space.com Эрику ДеБенедиктис, генерального директора Pioneer Labs и ведущего автора исследования.

По ее словам, «новые технологии, такие как синтетическая биология, теперь сделали это реальной возможностью». Поэтому сейчас настало время разработать научную дорожную карту и рассмотреть вопрос о том, будет ли этически оправданным кардинальное изменение экосистемы Марса.

По словам исследователей, для того, чтобы сделать Марс пригодным для жизни земных организмов, потребуется три этапа терраформирования.

Первый этап должен будет решить проблему нагрева поверхности Марса — например, путем «установки отражающих солнечных парусов, рассеивания наночастиц или укладки аэрогелевых плиток», говорится в отчете Space.com. Цель: нагреть поверхность Марса как минимум на 30 градусов по Цельсию, чтобы на нем появилась жидкая вода и микробы, вырабатывающие кислород.

Эти микробы станут ключевым компонентом второй фазы. Выделяющийся кислород изменит химический состав планеты, в то же время делая атмосферу еще более плотной.

По данным Space.com, на «третьем и самом продолжительном этапе основное внимание будет уделяться созданию сложной биосферы, повышению атмосферного давления и уровня кислорода».

Тема терраформирования становится все более актуальной. Недавно появилось исследование, предполагающее, что направленный астероидный дождь может способствовать образованию на Марсе более плотной атмосферы. 

Авторы нового исследования подчеркивают, что терраформирование может стать ключом к спасению нашей планеты. Чтобы достичь этого, ученые предлагают конкретные дальнейшие шаги по системному решению проблемы терраформирования Марса.

Шаг первый: фундаментальные исследования. Во-первых, необходимо лучше понять физические, химические и биологические условия на Марсе — например, как бороться с радиацией, CO₂ или экстремальными температурами. Например, исследователи надеются получить важные новые данные в ходе миссии по возвращению образцов, собранных марсоходом Perseverance.

На втором этапе, который может осуществляться параллельно с первым, на Марсе будут проводиться технологические испытания и пилотные проекты. 

«Предстоящие миссии на поверхность Марса в 2028 или 2031 году должны включать мелкомасштабные эксперименты по снижению рисков стратегий терраформирования, таких как потепление локальных регионов», — говорит ведущий автор исследования ДеБенедиктис.

Могут потребоваться столетия, чтобы Марс стал пригодным для жизни, но, по словам исследователей, ученые должны уже сейчас принять решение о том, нужно ли идти по этому пути.

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#космос #марс #терраформирование
Источник: space.com
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