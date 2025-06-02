Астероиды с коорбитальной орбитой трудно обнаружить.

Чтобы выявлять потенциальные угрозы для Земли на ранней стадии, НАСА уже два десятилетия уделяет особое внимание обнаружению околоземных объектов. Однако, как сообщает технический портал BGR, за Венерой могут находиться астероиды, которые вращаются вокруг Солнца вместе с планетой и поэтому пока невидимы.







Ежегодно на Землю падает множество астероидов и метеоритов, но большинство из них настолько малы, что сгорают в атмосфере. Однако, по оценкам экспертов, вокруг Земли вращаются 25 000 небесных тел диаметром 140 метров и более. Астероид такого размера при падении на планету не только оставит после себя огромный кратер, но и вызовет ударную волну, которая может привести к разрушительным последствиям.

Объекты такого размера обычно пересекают орбиту Земли примерно каждые 200 000 лет. НАСА добилось прогресса в обнаружении астероидов, которые могут представлять потенциальную угрозу для нашей планеты. Однако в новом исследовании ученые из Университета Сан-Паулу обнаружили, что существует группа астероидов, которые трудно наблюдать с Земли. Тем не менее, небесные тела могут представлять реальную опасность, особенно если их орбиты (проще говоря, пути, по которым астероид движется в пространстве под воздействием гравитации) пройдут слишком близко к Земле.

Проблема в том, что астероиды иногда имеют хаотичные орбиты. Хотя упомянутые небесные тела в настоящее время относительно стабильны по отношению к Венере, некоторые из них проходят в пределах всего 0,05 астрономической единицы от орбиты Земли (около 7,5 миллионов километров). В астрономических масштабах этого достаточно, чтобы классифицировать их как потенциально опасные. Особенно опасны астероиды размером более 140 метров.

Их положение невозможно будет точно рассчитать. Чтобы лучше оценить риск, исследователи создали цифровые модели небесных тел и смоделировали их движение. Оказалось, что астероиды с почти круговыми орбитами могут представлять реальную угрозу для нашей планеты. Именно их труднее всего увидеть с Земли.

Наибольшую опасность могут представлять не те крупные астероиды, о которых уже известно, а те, которых даже не видно. Раннее обнаружение имеет решающее значение для предотвращения серьезных разрушений. Космический телескоп, вращающийся вокруг Венеры, мог бы показать эти так называемые «слепые зоны». Это единственный способ систематического и постоянного наблюдения за окружающей средой планеты. Однако, учитывая текущие проблемы с финансированием космических миссий, такой проект на данный момент кажется маловероятным.