Хотя официальная поддержка Windows 95 прекращена несколько десятилетий назад, сегодня все еще существуют компании, использующие эту операционную систему.

В начале 2024 года появилось объявление о вакансии в железнодорожной компании Deutsche Bahn — она искала новых сотрудников, знакомых с Windows 3.11. На момент публикации вакансии операционной системе было уже более 30 лет. Но, как показывает отчет BBC, не только эта компания использует устаревшую ОС Windows.

Некоторые компьютеры под управлением Windows 95 все еще используютсяВо многих регионах мира банкоматы по-прежнему работают на старых операционных системах Windows. В 2014 году дискуссия по поводу программного обеспечения разгорелась и в Европе, поскольку Microsoft прекратила поддержку Windows XP, которая на тот момент все еще работала на многих банкоматах.

Хотя точной статистики об используемых сегодня операционных системах нет, многие финансовые учреждения в то время заверяли, что системы работают полностью в автономном режиме и что отсутствуют USB-интерфейсы, через которые можно было бы эксплуатировать уязвимости безопасности.

В США, помимо банкоматов под управлением Windows XP, также есть банкоматы с ОС Windows NT. Операционная система была выпущена в 1993 году. Поскольку банкоматы сегодня по-прежнему работают надежно и интегрированы в банковские системы, нет смысла менять программное обеспечение.

Итак, существует множество устройств, которые по-прежнему используют старые версии Windows. В Сан-Диего, например, используются принтеры Lightjet с УФ-печатью, которые работают под управлением Windows 2000. Прямая УФ-печать на объекте — это цифровая технология, которая использует УФ-свет для отверждения чернил на объекте.

Джон Уоттс, который управляет машинами, говорит:

«Некоторое время назад мы рассматривали возможность обновления одного из компьютеров до Windows Vista. Новые лицензии на программное обеспечение обошлись бы нам в 50 000–60 000 долларов».

По данным BBC, в метро Сан-Франциско используется старое программное обеспечение DOS, которое приходится запускать каждое утро с помощью дискеты. При этом, уже существуют планы по окончательному прекращению использования этих систем. В Японии в 2024 году также были объявлены планы окончательно запретить использование дискет в государственных учреждениях.

Ли Винсел, профессор Вирджинского политехнического института, говорит об использовании традиционных операционных систем следующее:

«Системы Windows встроены во все, что нас окружает. И тот факт, что мы до сих пор находим такие примеры использования ОС, подчеркивает огромный успех компании. Вот что действительно удивительно в Microsoft. А ведь какое-то время Windows была просто средством для выполнения простых задач».