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kosmos_news
Запуск индийского радиолокационного спутника PSLVC61 закончился неудачей из-за проблем с двигателем
Радиолокационный спутник наблюдения за Землей был запущен ракетой-носителем PSLV.

В мае 2025 года Индия осуществила свой второй орбитальный запуск. Целью был вывод на орбиту нового военного радиолокационного спутника. Миссия закончилась провалом и потерей ценного груза.
Момент запуска ракеты PSLV XL с радиолокационным спутником EOS-09. Фото: ISRO17 мая Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно запустила ракету-носитель Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) XL. Ракета была запущена с космодрома имени Сатиша Дхавана. На борту находился радиолокационный спутник наблюдения за Землей, обозначенный как EOS-09. Поначалу все шло, казалось, по плану. Проблемы возникли примерно через шесть минут после взлета.

В какой-то момент подъема телеметрия начала показывать, что скорость ракеты замедляется. Причиной этого стал отказ третьей ступени ракеты, из-за которого спутник не удалось вывести на заданную высоту.

Причиной стало резкое падение давления в двигателе этого сегмента. Несмотря на успешное разделение ступеней и включение двигателя четвертой ступени, миссия пошла не по плану и завершилась неудачей. 

Это означало потерю ценного груза, необходимого для продолжающихся военных операций. Напомним, в последние недели наблюдается эскалация конфликта между Индией и Пакистаном, что привело к столкновениям между армиями обеих стран. Несмотря на объявленное прекращение огня, стороны используют это время для укрепления своих оперативных возможностей, опасаясь новой эскалации конфликта.

Индия уже давно планирует расширить возможности своей спутниковой разведки. В этом должен был помочь аппарат EOS-09, оснащенный радаром с синтезированной апертурой (SAR), работающим в диапазоне C. Стоит отметить, что спутники, оснащенные такими приборами, могут вести наблюдения как днем, так и ночью, независимо от погодных условий.

Радиолокационные спутники приобрели особую значимость в связи с текущими конфликтами. Их польза подтвердилась прежде всего на примере аппаратов финской компании ICEYE. Предоставляемые ими данные оказывают ценную поддержку не только во время конфликтов, но и в мирное время, особенно в случае стихийных бедствий.

Это была всего лишь вторая неудачная миссия ракеты PSLV XL. Первый сбой в работе этой системы произошел в 2017 году. В результате этой миссии был потерян навигационный спутник IRNSS-1H. В данном случае проблема была в обтекателях, которые не раскрылись, и спутник остался в грузовом отсеке. Предыдущие сбои PSLV произошли во время первых полетов ракеты в 1990-х годах.

Стоит отметить, что PSLV-XL представляет собой усовершенствованную версию ракеты-носителя Polar Satellite в стандартной конфигурации. Ее высота составляет около 44 метров (она состоит из четырех ступеней). Система способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз весом до 3250 кг. Ракета использовалась в нескольких исторических индийских миссиях, включая запуск лунного зонда «Чандраян-1» в 2008 году.

Запуск ракеты PSLV-XL со спутником EOS-09 стал для Индии лишь вторым орбитальным запуском в этом году.

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#космос #индия #ракета #спутник
Источник: x.com
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