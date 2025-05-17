Сомнительные компоненты инвенторов могут повлиять на работу электросети в Европе, что может привести к неприятным последствиям.

200 ГВт производства солнечной энергии в Европе зависят от инверторов из Китая (эти устройства позволяют эффективно управлять солнечными панелями, аккумуляторами и сетевым питанием, обеспечивая надежное и устойчивое энергоснабжение). А теперь американские специалисты обнаружили в таких китайских инверторах крайне подозрительные компоненты.



Эти компоненты не указаны в официальной документации устройств, что само по себе выглядит подозрительно. По данным агентства Reuters, речь идет о компонентах мобильных телефонов, которые размещаются непосредственно на китайских инверторах.

Вид сверху на ряды солнечных панелей на солнечной электростанции в Энсоне, штат Техас. Фото: REUTERS

Подобные коммуникационные устройства часто устанавливаются в инверторах, чтобы можно было выполнять обновления и техническое обслуживание через удаленный доступ. Поэтому энергетические компании обычно устанавливают межсетевой экран, чтобы предотвратить прямую связь с Китаем.

Однако, используя недокументированные устройства, можно обойти брандмауэр фотоэлектрических систем и повлиять на функциональность солнечных систем. Теоретически возможно полное отключение таких фотоэлектрических электростанций, что может иметь катастрофические последствия для энергосистемы.

Подозрительные компоненты якобы были обнаружены в ходе плановых проверок в США. Официального заявления от Управления энергетической информации США пока не поступало. Агентство Reuters поговорило с двумя источниками, знакомыми с ситуацией и пожелавшими остаться анонимными.

По словам одного из источников, даже если компоненты не были установлены со злым умыслом, тем, кто приобретает устройства, важно точно знать, как они устроены и что они делают, сообщает Reuters. Компоненты способны "физически разрушить сеть", утверждает издание.

Солнечная ферма в Великобритании недалеко от Грейт-Уилбрахама. Фото: EPA

Однако оба инсайдера не захотели раскрывать, сколько именно фотоэлектрических инверторов с проблемными компонентами было обнаружено. Они также не сообщают, о каком производителе соответствующих инверторов идет речь. Неясно, оснащаются ли китайские инверторы, которые продаются в Европе, такими сомнительными деталями.

Растущее и повсеместное использование китайских технологий в критически важной инфраструктуре, такой как электросети, подчеркивает фундаментальную проблему, предупреждают несколько экспертов в отчете Reuters. В случае конфликта между западными странами и Китаем эта зависимость от китайских технологий может стать особенно критическим моментом.