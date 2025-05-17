Чтобы добиться этого рекорда, студент несколько раз модифицировал свой мини-дрон. Устройство снабжено пропеллерами, напечатанными на 3D-принтере.

Китайский студент Сюй Ян побил мировой рекорд Гиннесса по скорости полета мини-дрона. Речь идет о самодельном дистанционно управляемом мини-дроне под названием Prowess.

Мини-дрон Prowess

Дрон достиг скорости 340,78 км/ч. Книга рекордов Гиннесса подтвердила рекорд в сообщении в WeChat, сообщает издание South China Morning Post (SMCP).

Для достижения рекорда дрон должен был весить не более 250 граммов. Поскольку Ян не смог найти подходящие пропеллеры для своего дрона, он изготовил их сам с помощью 3D-принтера.

Но это еще не все. Аппарат состоит из легкой рамы из углеродного волокна и корпуса толщиной 0,4 миллиметра, напечатанного на 3D-принтере, который студент спроектировал и изготовил самостоятельно.



По данным SMCP, прежний рекорд скорости полета мини-дрона был установлен 3 года назад. Благодаря Яну теперь все изменилось.

Он предположил, что его дрон сможет развивать максимальную скорость 320 км/ч. В итоге аппарат достиг скорости 340 км/ч. При попутном ветре скорость была даже 358 км/ч, говорится в статье SMCP.

Ян — студент Китайского университета Гонконга в Шэньчжэне, и это не первая его попытка побить рекорд. Ян был вдохновлен блогером Quadmovr, который проектирует и строит дистанционно управляемые летательные аппараты.

В 2022 году он предложил концепцию микродрона, который сможет развивать скорость 219 км/ч. В октябре Ян побил этот рекорд с помощью своего дрона. Тогда его прототип во время испытательного полета достиг скорости 244 км/ч. В ноябре он предпринял еще одну попытку. Но в этот момент дрон разбился из-за перегрузки.

Затем Ян снова переработал конструкцию своего дрона. Он пообщался с людьми из разных стран, которые также занимаются производством беспилотников. Благодаря их предложениям ему удалось еще больше увеличить скорость дрона.

Теперь он хочет отрегулировать пропеллеры, чтобы увеличить скорость, которую может развивать дрон.