При этом только 58 криптовалютных кошельков получили более десяти миллионов долларов каждый на ажиотаже вокруг мем-коина Трампа.

Адав Ноти, исполнительный директор некоммерческой организации Campaign Legal Center, в начале 2025 года назвал мем-коин Трампа (TRUMP) «продуктом эксплуатации власти президента». В криптосообществе этот финансовый актив известен как «инструмент для зарабатывания денег».



Сообщается, что скачок курса на 1000 процентов вскоре после запуска токена привел к тому, что по крайней мере один кошелек смог после получить прибыль в 100 миллионов долларов. Теперь анализ, проведенный аналитической компанией Chainalysis, показывает, сколько людей на самом деле выиграли от краткосрочного ажиотажа вокруг мем-коина Трампа.

По данным CNBC, около 764 000 владельцев кошельков, которые в основном инвестировали сравнительно небольшие суммы в этот актив, потеряли деньги. По данным анализа, проведенного в середине февраля 2025 года, общая сумма потерь инвесторов, вероятно, составляет около двух миллиардов долларов.

При этом владельцы 58 кошельков получили прибыль в размере не менее десяти миллионов долларов каждый с помощью токена. Предполагается, что общая прибыль этих кошельков составляет чуть менее 1,1 млрд долларов.

Между тем, в число получивших прибыль от инвестиций вошли и компании, запустившие токен. Сообщается, что уже через несколько недель после запуска им удалось получить около 100 миллионов долларов.

После того как интерес к TRUMP, а следовательно, и ее цена и рыночная капитализация, резко упали в апреле 2025 года, создатели проекта попытались восстановить спрос с помощью еще одной сомнительной кампании. 220 наиболее активным держателям токена была предоставлена возможность посетить ужин с президентом США Дональдом Трампом.

Это привело к тому, что цена мем-коина Трампа подскочила как минимум на 50 процентов. Но теперь и этот эффект сошёл на нет. С момента достижения исторического максимума около 75 долларов 19 января 2025 года цена токена упала на 85 процентов. 8 мая 2025 года мем-коин TRUMP стоит всего одиннадцать долларов. Рыночная капитализация составляет 2,2 млрд долларов.