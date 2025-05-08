Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
НАСА одобрило план исследования спутника Сатурна Титана с помощью зонда Dragonfly
НАСА объявило о завершении процесса рассмотрения проекта зонда Dragonfly, который будет исследовать Титан, один из спутников Сатурна. Инженеры вскоре приступят к созданию финальной версии аппарата.

НАСА опубликовало новые данные о проекте Dragonfly, сообщает портал Space24. Американское агентство объявило о завершении его анализа, что означает принятие окончательного проекта и плана миссии. Теперь инженеры могут сосредоточиться на создании зонда.
Визуализация миссии Dragonfly. Фото: НАСАИсследовательская миссия Dragonfly на Титан была анонсирована НАСА в 2019 году. Дрон будет курсировать вокруг спутника Сатурна, чтобы получить данные об окружающей среде. Используя современные приборы и камеры, ученые попытаются определить, насколько далеко продвинулись биологические процессы на Титане.

Dragonfly будет представлять собой беспилотник весом 900 кг, длиной около 4 м, оснащенный 8 роторами, каждый длиной 1,35 м. Зонд будет запущен в космос с помощью ракеты Falcon Heavy компании SpaceX. Соответствующее соглашение между сторонами было подписано осенью 2024 года.

За один день на Титане (16 земных дней) Dragonfly сможет преодолевать расстояние в сотни километров. Энергию для работы будет вырабатывать многоцелевой радиоизотопный термоэлектрический генератор (МРТГ) — аналогичное решение использовалось в миссии марсохода Curiosity. Стоимость миссии оценивается в 3,35 млрд долларов. Dragonfly будет запущен из Космического центра Кеннеди во Флориде не ранее июля 2028 года. Ожидается, что он достигнет Титана в 2034 году.

Титан — один из самых интересных объектов Солнечной системы с точки зрения научных исследований и поиска мест, где могла бы зародиться жизнь. Считается, что самое важное — это то, что там есть вода. На поверхности Титана находятся озера и реки из метана и этана, но под корой есть океан воды. Атмосфера Титана в 1,5-2 раза плотнее земной, что упрощает полеты беспилотников.

Жизнь на Титане, если ее обнаружат, будет сильно отличаться от жизни на Земле. Там практически нет света, поэтому если там есть живые существа, то у них будет необычное зрение. Орган слуха также должен быть необычным, потому что звук распространяется по-другому в воде.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#космос #наса #астрономия #титан #dragonfly #спутник сатурна
Источник: space24.pl
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ключевым улучшением Unreal Engine 6 станет переход на многопоточную архитектуру
10
Журналист Автовзгляда объяснил, почему спрос на подержанные Toyota Land Cruiser достаточно высок
4
Intel снизила стоимость процессоров серии Arrow Lake
3
Dino Crisis 2 получила фанатский ремейк на движке Unreal Engine 5
3
Lotus выпустила спецверсию спорткара Emira Clark Edition в честь гонщика Джима Кларка
+
Названы причины отказаться от Windows 11 в пользу Linux после окончания поддержки Windows 10
36
В первых игровых обзорах Radeon RX 9070 GRE показывает производительность уровня GeForce RTX 5070
1
Intel выпустила обновление микрокода для Core 13 и 14 поколения
1
Huawei Pura 80 Ultra может стать первым смартфоном с фирменными сенсорами изображения
+
Intel выпустила новый микрокод для повышения стабильности процессоров LGA 1700
+
Учёные ПНИПУ нашли способ сделать электродвигатели эффективней и компактнее
1
АТОР: Туристы из Индии начали отменять майские поездки в Россию
+
Casio G-Shock MRG-BF1000 поступили в продажу в Великобритании по цене £4400
+
Новый отчет приносит хорошие и плохие новости о серии Galaxy Watch от Samsung
+
OnePlus 13s получит почти безрамочный дисплей с круглым вырезом для фронтальной камеры
+
Casio представила новые гибридные часы G-Shock с цифровыми и аналоговыми элементами
+
iQOO Neo 10 Pro+ ценой 410 долларов набрал 3,3 млн баллов в AnTuTu
+
Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами
+
AOC представила игровой монитор Q27G4K с диагональю 27 дюймов и частотой обновления 400 Гц
+
Новый план OpenAI призван обделить Microsoft деньгами в два раза
+

Популярные статьи

7 жанров игр на ПК, которые стоит избегать после 35 лет или если вы хотите сберечь свои нервы
49
Краткий обзор игры Kiborg, где без геймпада делать нечего
4
Вспоминаю игру Prey (2006) (субъективное мнение)
5
Обзор накопителя WD Black SN7100 - новый король безбуферников за адекватные деньги
16
Почему NVIDIA не стала делать громкого анонса GeForce RTX 5060, и какой будет народная видеокарта
81
Пакую программы для Linux в перспективный формат Installer-SH
6
Новая неядерная водородная бомба Пекина - разбираемся почему это фейк и что это на самом деле
4
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A15 360
3
Водные ресурсы могли стать причиной конфликта между Индией и Пакистаном
+

Сейчас обсуждают

Maksya
15:23
Не похоже, берни попухлее, он как то фото руки скинул, там 120-140кг тип
Почему NVIDIA не стала делать громкого анонса GeForce RTX 5060, и какой будет народная видеокарта
Oleg Panda
15:21
Чимба такими темпами по версиям скоро Федору перегонит xD к сожалению (или счастью?) - только по номеру версии...
Пакую программы для Linux в перспективный формат Installer-SH
ebatoryi
15:17
человечество весьма не много по времяни на земле.
Суперкомпьютер НАСА вычислил, что Земля станет непригодной для жизни через миллиард лет
7raven
15:15
То что считают в Америке уже не имеет никакого значения...
Вице-президент США считает завышенными требования России на переговорах по Украине
DIP32
15:14
Нормально стреляется, когда ты в самом внизу на дне, а вот когда начинаешь играть нормально, хорошо, то тебя специально притормаживают. Чтобы не высовывался из своей дыры.
Чемоданы или репутация — как честные блогеры отбеливают имидж «Мира танков»
ebatoryi
15:09
метровые мухи жили на земле,400 млн лет назад,ещё до динозавров.За миллиард лет,может несколько цивилизаций сменится на земле.
Суперкомпьютер НАСА вычислил, что Земля станет непригодной для жизни через миллиард лет
Товарищ Ким
15:03
Некоторое время назад, по США и Европе прокатилась волна поджёгов автомобилей Тесла, у нескольких торговых и сервисных центров были сожжены десятки машин. Либеральные жлоберы ведут унылую агитацию, пр...
В апреле в Европе наблюдалось дальнейшее снижение продаж электромобилей Tesla
Akim
15:01
Имхо тут лучше всего подойдет древняя поговорка - suum cuique (каждому свое). Да, с возрастом пристрастия могут меняться - у кого-то сильнее, у кого-то меньше. Лично я на 6м десятке как любил шутеры и...
7 жанров игр на ПК, которые стоит избегать после 35 лет или если вы хотите сберечь свои нервы
Vlud Karo
14:40
А ещё в ней есть технология eax, что давало больше погружения в игровой процесс
Вспоминаю игру Prey (2006) (субъективное мнение)
ЧatoБoт
14:29
Скоро каклы и до мышей дотрахаются, всему своё время. Тем временем, у них отвалилось село Троицкое, что в 12,5 км на северо-запад от ранее освобождённого ВС РФ Константинополя.
Представительница ВСУ призвала возродить срочную службу для украинских женщин
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем