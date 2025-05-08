НАСА объявило о завершении процесса рассмотрения проекта зонда Dragonfly, который будет исследовать Титан, один из спутников Сатурна. Инженеры вскоре приступят к созданию финальной версии аппарата.

НАСА опубликовало новые данные о проекте Dragonfly, сообщает портал Space24. Американское агентство объявило о завершении его анализа, что означает принятие окончательного проекта и плана миссии. Теперь инженеры могут сосредоточиться на создании зонда.

Визуализация миссии Dragonfly. Фото: НАСАИсследовательская миссия Dragonfly на Титан была анонсирована НАСА в 2019 году. Дрон будет курсировать вокруг спутника Сатурна, чтобы получить данные об окружающей среде. Используя современные приборы и камеры, ученые попытаются определить, насколько далеко продвинулись биологические процессы на Титане.

Dragonfly будет представлять собой беспилотник весом 900 кг, длиной около 4 м, оснащенный 8 роторами, каждый длиной 1,35 м. Зонд будет запущен в космос с помощью ракеты Falcon Heavy компании SpaceX. Соответствующее соглашение между сторонами было подписано осенью 2024 года.

За один день на Титане (16 земных дней) Dragonfly сможет преодолевать расстояние в сотни километров. Энергию для работы будет вырабатывать многоцелевой радиоизотопный термоэлектрический генератор (МРТГ) — аналогичное решение использовалось в миссии марсохода Curiosity. Стоимость миссии оценивается в 3,35 млрд долларов. Dragonfly будет запущен из Космического центра Кеннеди во Флориде не ранее июля 2028 года. Ожидается, что он достигнет Титана в 2034 году.

Титан — один из самых интересных объектов Солнечной системы с точки зрения научных исследований и поиска мест, где могла бы зародиться жизнь. Считается, что самое важное — это то, что там есть вода. На поверхности Титана находятся озера и реки из метана и этана, но под корой есть океан воды. Атмосфера Титана в 1,5-2 раза плотнее земной, что упрощает полеты беспилотников.

Жизнь на Титане, если ее обнаружат, будет сильно отличаться от жизни на Земле. Там практически нет света, поэтому если там есть живые существа, то у них будет необычное зрение. Орган слуха также должен быть необычным, потому что звук распространяется по-другому в воде.