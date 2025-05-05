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kosmos_news
У компании SpaceX Илона Маска появился собственный город Starbase City площадью 3,9 кв. км
База SpaceX в Техасе теперь представляет собой отдельный муниципалитет общей площадью 3,9 квадратных километра.

212 имеющих право голоса избирателей проголосовали за то, чтобы бывшая база SpaceX Starbase стала политически независимым муниципалитетом. Однако территория данного городка вблизи границы с Мексикой совсем небольшая — 3,9 квадратных километра, сообщает информационное агентство AP.

До сих пор территория, на которой расположен космодром SpaceX, принадлежала муниципалитету Бока-Чика. Изначально это была небольшая отдаленная деревня, в которой в 2000 году проживало всего 26 человек. С приходом SpaceX в этом районе все больше стали преобладать сотрудники и объекты космической компании. В этом городке всего нескольких улиц, небольших домов и автодомов (автомобильных прицепов или фургонов с жилыми помещениями, которые используется в качестве постоянного или временного жилья).

С 2014 года компания Илона Маска постепенно скупала территорию деревни. Отношения между жителями деревни и SpaceX в целом считаются позитивными — вероятно, потому, что многие из них работают в компании.

В этом месте SpaceX разрабатывает ракету Starship, предназначенную, в частности, для будущих миссий на Марс. Площадка стратегически удачно расположена: недалеко от экватора и с прямым выходом к Мексиканскому заливу, где проводятся испытания и посадки.

Из 283 имеющих право голоса избирателей 212 проголосовали за создание нового муниципалитета Starbase City, и только 6 человек проголосовали против. Маск давно выступал за то, чтобы ракетная база стала отдельным городом. 

Но есть и критика этого проекта. С момента регистрации Starbase в качестве муниципалитета эта база получает право устанавливать собственные местные правила, например, касающиеся строительных норм, инфраструктуры или мер безопасности при запусках ракет. Критики опасаются, что это может ослабить механизмы демократического контроля, особенно с учетом того, что значительная часть населения экономически зависит от SpaceX.

Официальное придание базе статуса города вызвало у некоторых экспертов опасения, что Маск приобретет политическое влияние в регионе. SpaceX планирует увеличить оттуда количество запусков ракет с нынешних 5 до 25 в год.

Экологическое движение Южного Техаса организовало протесты против проекта в преддверии голосования. Критики, среди прочего, опасаются, что доступ к побережью может быть затруднен, а свободное посещение общественного парка может оказаться под вопросом. Однако, судя по всему, большинство жителей решили иначе — и проголосовали за Starbase City.

Интересно, что Starbase City (букв. с англ. звёздная база) можно в какой-то степени сравнить со Звёздным городком; в СССР он разрастался вместе с расширением космических программ. Жилье здесь нельзя приватизировать или продать, на трехстах гектарах городка живут только космонавты, сотрудники центра, их семьи или дети. К космосу до сих пор имеют отношение 70% трудоспособных жителей российского города.


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#космос #илон маск #spacex #космическая отрасль #starbase city
Источник: apnews.com
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