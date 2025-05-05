Новое исследование показывает, что люди в возрасте до 45 лет, в частности жители западных земель Германии, все чаще пересаживаются на электромобили.

После спада продаж электрокаров в прошлом году спрос на электромобили в Германии снова растёт. Как сообщает издание Der Spiegel, репрезентативный опрос, проведенный консалтинговой компанией McKinsey, показал, что 30 процентов респондентов хотят купить именно электромобиль в качестве своего следующего транспортного средства. Это на семь процентных пунктов больше, чем в предыдущем году. Еще 18 процентов планируют приобрести подключаемый гибрид.

Молодые покупатели, как правило, отдают предпочтение электромобилям

В общей сложности компания McKinsey опросила почти 20 000 владельцев автомобилей по всему миру об их намерениях относительно покупки новой машины, 3200 из них — из Германии. Результаты выявили четкую тенденцию: более молодые целевые группы особенно открыты к переходу к электромобилям. Около 60 процентов людей моложе 45 лет заявили, что в будущем хотели бы купить электромобиль или подключаемый гибрид.

Помимо возраста, играет роль и место жительства: в таких федеральных землях, как Северный Рейн-Вестфалия, Нижняя Саксония, Гессен и Берлин, доля потенциальных покупателей электромобилей составляет более 35 процентов. Однако в Тюрингии и Саксонии этот показатель составляет всего 16–17 процентов.

Согласно исследованию, основными причинами нежелания покупать электрокары являются высокие цены, ограниченный запас хода и несовершенная инфраструктура для зарядки.

Как показывают результаты исследования, электромобили действительно могут вернуться на рынок после слабых продаж в прошлом году. Однако немецкие производители, такие как Mercedes, Volkswagen и BMW, которым приходится конкурировать с автогигантами из Китая и США, вряд ли смогут превзойти лидеров рынка.

Опрос McKinsey также показал, что лояльность к бренду снижается: 29 процентов респондентов из Германии могут представить себе переход на другого производителя при следующей покупке автомобиля — в других странах еще больше водителей сказали то же самое. В мире электромобилей логотип на капоте, похоже, уже не так важен, как раньше было при использовании автомобилей с бензиновым двигателем.

Тем не менее, немецкие автопроизводители в ближайшие годы планируют вывести на рынок множество электрических моделей, которые, как они надеются, будут пользоваться большим спросом. Более широкий ассортимент и возросшая конкуренция, в том числе со стороны китайских производителей, могут принести пользу немецким покупателям. По сравнению с предыдущим годом продажи электромобилей в марте выросли на 35,5 процента. Есть и политические сигналы: согласно коалиционному соглашению, будущее федеральное правительство планирует вновь стимулировать покупку электромобилей.