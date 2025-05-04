Текущее бюджетное предложение НАСА предусматривает самое крупное сокращение бюджета в истории организации — на 24 процента.

Администрация Трампа планирует резко сократить бюджет НАСА на 2026 год. Вместо 24,8 млрд долларов (как было в этом году) американское космическое агентство, как ожидается, получит всего 18,8 млрд долларов в 2026 году. Это сокращение бюджета составит 24 процента, что станет самым крупным за всю 67-летнюю историю НАСА. Об этом сообщают ряд американских СМИ со ссылкой на пресс-релиз организации.

Ракета SLS от Boeing

Если планы правительства США будут реализованы, НАСА может отказаться от ряда проектов. На 2,3 млрд долларов будет выделено меньше средств на исследование космоса, на 1,2 млрд долларов меньше — на изучение Земли и программы пилотируемых исследований.

Администрация Трампа хочет полностью расторгнуть контракты с Boeing на ракету Space Launch System (SLS) и космический корабль «Орион» от Lockheed Martin — всего после трех полетов. И это несмотря на огромные производственные затраты в размере 26,4 млрд долларов и 21,5 млрд долларов соответственно.

Также будет отменен проект по созданию космической станции Lunar Gateway («Лунная орбита»), которая должна использоваться на лунной орбите в качестве своеобразного центра для исследования Луны, а позднее, возможно, и Марса. Совместная программа с ЕКА по доставке образцов с Марса на Землю также отклонена в бюджетном предложении.

Правительство США хочет выделить НАСА больше денег только на одну область: новые программы, в рамках которых астронавты исследуют космос. На эти цели будет выделено дополнительно 650 миллионов долларов.

Неудивительно, что администрация Трампа хочет сократить бюджет НАСА. Например, компания Boeing уже давно ожидала, что контракты на ракету SLS могут быть расторгнуты. SLS (Space Launch System) — ракета-носитель компании Boeing для пилотируемых и беспилотных миссий. Она была разработана для перевозки людей и грузов на Луну и Марс. Предполагалось, что она сыграет важную роль, особенно в предстоящих миссиях НАСА «Артемида», а также доставит в космос космический корабль «Орион» для лунной миссии.

В прошлом SLS неоднократно подвергалась критике, поскольку Boeing действовала очень медленно в ходе ее разработки, а ракеты были чрезвычайно дорогими: НАСА заказало в общей сложности десять ракет, каждая из которых, как ожидается, будет стоить почти 2,5 миллиарда долларов. В прошлом году высокопоставленные представители НАСА заявили, что ракеты «нецелесообразны при нынешних затратах».

Как сообщает Ars Technica, администрация Трампа хочет больше сосредоточиться на Марсе, а не на Луне. Как утверждается, цель — «превзойти Китай в освоении Луны и доставить первого человека на Марс». Анонсируются новые программы, специально предназначенные для исследования Марса человеком, но подробности пока не разглашаются.

Критически настроенные обозреватели полагают, что SpaceX, компания соратника Трампа Илона Маска, особенно выиграет от новых программ. Многие аналитики также считают Маска главным бенефициаром бюджетных сокращений, поскольку некоторые услуги, которые ранее предоставляло НАСА, теперь будут заменены коммерческими решениями, включая ракету-носитель SLS для полета на Луну.

Пока неизвестно, будет ли одобрен бюджетное предложение НАСА: Конгресс США должен его сначала обсудить. В некоторые его пункты еще можно внести поправки.