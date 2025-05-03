Согласно исследованию, 39% респондентов относятся к Tesla «очень» или «довольно» отрицательно.

Новое исследование Electric Vehicle Intelligence Report (EVIR) показывает, что Tesla — единственный бренд электромобилей в США, который сталкивается с негативным восприятием. Комплексное исследование, в ходе которого было опрошено 8000 потребителей в США на предмет их отношения к электромобилям, предоставляет подробную информацию о текущей ситуации на рынке этих транспортных средств.







По данным EVIR, только 32% респондентов относятся к Tesla «очень» или «довольно» положительно, тогда как 39% выразили «очень» или «довольно» отрицательное отношение. Выяснилось, что негативное восприятие распространяется на все слои населения, регионы и возрастные группы. также оказалось, что Honda воспринимается наиболее позитивно, опережая BMW, Chevrolet, Audi и Ford. Китайские бренды, такие как BYD и Xiaomi, по-видимому, не были включены в опрос. Итак, в рейтинге, составленном EVIR, у Tesla минус 13 баллов, тогда как у всех других брендов положительный показатель.





Ухудшение имиджа бренда, стало относительно недавним явлением: 38% респондентов заявили, что их мнение о Tesla стало более негативным за последние шесть месяцев, и только 16% стали относиться к автопроизводителю более позитивно.



