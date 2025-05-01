Незаметная ошибка в коде приводила к задержке входа в систему в Windows 7 до 30 секунд.

Каждый, кому часто приходилось ждать необычно долгой загрузки Windows 7, теперь может найти объяснение этой проблемы. Согласно записи в Службе поддержки Microsoft, пользователи, столкнувшиеся с этой проблемой, вероятно, сами виноваты — конечно, не зная, какое решение к этому привело.



По данным Microsoft, задержка загрузки на самом деле была вызвана выбором однотонного фона рабочего стола.

Минималисты, выбравшие для оформления своего цифрового рабочего пространства только простой цвет, регулярно тратили на запуск системы на 30 секунд больше времени, чем те, кто выбирал какое-нибудь изображение на рабочий стол.

Задержку вызвала относительно простая ошибка в коде операционной системы. После ввода пароля для учётной записи Windows 7 ожидает отклика от определенных компонентов системы, которые сигнализируют об их готовности. К ним относятся панель задач, значки рабочего стола, а также фон.

Система завершает процесс регистрации только после получения всех ответов или истечения указанного времени ожидания в 30 секунд. Пользователи, установившие простой одноцветный фон рабочего стола, непреднамеренно активировали этот тайм-аут.

При такой настройке система не загружает изображение. Соответственно, нет обратной связи о том, что фон успешно отобразился. Таким образом, система ждет сигнала, который так и не приходит.

Позднее Microsoft удалось исправить ошибку. Однако этот инцидент ясно показывает, насколько важно при разработке программного обеспечения учитывать не только активное поведение пользователя.

Разработчикам также необходимо учитывать, что произойдет, если что-то намеренно не будет сделано, а определенные процессы все равно должны быть завершены. Даже если компонент деактивирован или пропущен, центральные системные сообщения все равно должны отправляться. В противном случае существует риск возникновения труднообъяснимых задержек при загрузке.