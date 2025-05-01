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Истребитель 6-го поколения Tempest будет нести в два раза больше полезной нагрузки, чем F-35

По данным Королевских ВВС Великобритании, европейский истребитель шестого поколения призван стать одним из самых передовых истребителей-невидимок. Сейчас он только разрабатывается, но уже известны некоторые характеристики самолета.
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Когда речь заходит о разработке истребителей-невидимок, в центре внимания обычно оказываются Китай и США. В частности, фотографии китайского J-36 во время испытательных полетов регулярно появляются в соцсетях, что порождает массу домыслов о новом самолете Поднебесной. Однако в Европе также ведутся работы над истребителем 6-го поколения.
Проект истребителя Tempest. Фото: GCAP
В рамках проекта Tempest Великобритания, Италия и Япония разрабатывают малозаметный истребитель. По сути, это аналог американского самолета, создаваемого в рамках программы NGAD. Благодаря этой программе появился F-47.

Министерство обороны Великобритании регулярно делится свежими новостями о Tempest. Недавно они представили более детальный обзор возможностей этого самолёта, включая дальность полёта, боевую нагрузку, способности к радиоэлектронной борьбе, предполагаемые задачи и другие важные детали.

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Истребители делятся на поколения. Самым последним из используемых является 5-е поколение, которое характеризуется прежде всего возможностями скрытности (стелс-технологиями). К ним относятся F-22, F-35, Су-57, J-20 и J-35.

Центральное командное подразделение

Истребитель призван стать своего рода центральным командным подразделением на задании, когда операция проводится в глубине вражеской территории и связь с наземной базой затруднена.

Для этих случаев Tempest должен иметь необходимые коммуникационные системы и программное обеспечение для управления и командования другими боевыми единицами, такими как беспилотники. Истребитель также будет оснащен ИИ-системами, которые позволят ему принимать квалифицированные решения.
Проект истребителя Tempest. Фото: GCAP

Большая дальность полета, высокая полезная нагрузка

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Для выполнения заданий в глубине вражеской территории истребителю пришлось бы оставлять самолёт-заправщик далеко позади. Поэтому самолёту необходима большая дальность полёта.

Сообщается, что Tempest сможет пересечь Атлантику и добраться до Америки с помощью внутреннего бака. Для сравнения: для такого полёта истребителю Eurofighter Typhoon придется выполнить 3–4 дозаправки в воздухе.

Tempest будет нести примерно в два раза больше полезной нагрузки, чем F-35 Lightning II компании Lockheed Martin.

Речь идет о топливе и вооружении. Для сравнения, F-35A может нести на узлах подвески крыла вооружение весом до 8160 кг и заправлять внутренние баки 8278 кг топлива.

Полезная нагрузка и стелс-технологии

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Большая грузоподъемность и увеличенная дальность полета означают, что Tempest не станет малым истребителем. В то же время, предполагается, что истребитель должен быть малозаметным, что в значительной степени определяет его конструкцию. Например, вооружение и топливные баки могут быть установлены таким образом, что их будет видно лишь частично под крыльями или под фюзеляжем.

В самолетах-невидимках баки размещаются в фюзеляже, а оружие — в отсеках, которые открываются только незадолго до стрельбы. Это конструктивное решение позволяет сохранить особую форму самолета, что уменьшает эффективную площадь рассеяния и затрудняет обнаружение самолета средствами ПВО.
Проект истребителя Tempest. Фото: GCAP
Пока неясно, будут ли у Tempest узлы подвески вооружения на крыльях, как у F-35A. Если внутренние отсеки для оружия достаточно велики, в таких элементах нет необходимости. Однако узел внешней подвески ограничит мобильность самолета.

Например, F-35 может устанавливать дополнительные баки на узлах подвески, нести больше бомб или крылатые ракеты, которые слишком велики для отсека вооружения. Когда самолет, особенно истребитель-невидимка, вооружен до зубов (или, в данном случае, до последней точки подвески), он летает в «режиме зверя» (в этом режиме мощность вооружения увеличивается за счет снижения малозаметности и дальности полета, поскольку на внешних подвесках размещается дополнительное оружие).
Израильский F-35I в «режиме зверя». Фото: Израильские ВВС

Разведывательный самолет с мощным вычислительным комплексом

Если Tempest предстоит проникнуть глубоко на территорию противника, то его следует оснастить датчиками, которые превратят истребитель в разведывательный самолет. Планируется установить необходимое оборудование для получения полной картины происходящего.

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Истребитель также призван стать своего рода летающим центром обработки данных. Tempest будет выступать в роли сервера, обеспечивая другие истребители и беспилотные летательные аппараты необходимой вычислительной мощностью. Это позволит Tempest функционировать как облачный центр обработки данных для полуавтономных или полностью автономных атак.

Такое решение, например, сделало бы дроны-камикадзе более доступными, так как им не потребуются высокопроизводительные чипы для выполнения локальных вычислений ИИ.

Проводя аналогии с F-35, следует вспомнить, что ВВС США уже давно начали оснащать свои истребители этой модели новой компьютерной системой. Обновление, известное как TR-3 (Technology Refresh 3), предназначено для значительного улучшения основного процессора, блока памяти и авионики этого самолета-невидимки.

TR-3 представляет собой важнейшую электронную модернизацию, которая позволяет системе истребителя достичь вычислительной мощности в 25 раз выше, чем у предыдущей системы. Это обновление является частью крупной программы модернизации F-35 под названием Block 4.

В дополнение к системному обновлению самолеты-невидимки получают совершенно новый радар и ряд новых вооружений, в том числе управляемую планирующую бомбу GBU-53/B StormBreaker. Модернизация истребителей должна завершиться в 2029 году.

Известно, что истребитель Tempest заменит Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании примерно к середине 2040-х годов. Ранее планировалось ввести его в эксплуатацию примерно в 2035 году.

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