Это был уже шестой запуск пусковой системы Alpha компании Firefly Aerospace.

Пусковая система Alpha компании Firefly Aerospace в очередной раз не смогла успешно справиться со своей задачей. На этот раз из-за неисправности, приведшей к взрыву первой ступени, демонстрационная полезная нагрузка миссии не была выведена на целевую орбиту.

Alpha от Frefly Aerospace. Фото: Frefly Aerospace

29 апреля этого года американская компания Firefly Aerospace провела шестой запуск своей пусковой системы Alpha. Ракета взлетела с авиабазы Ванденберг, принадлежащей Космическим силам США. Полет должен был начаться на день раньше, но был отложен из-за проблем с наземным оборудованием. Можно сказать, что это было только началом настоящих проблем.



Ракета успешно оторвалась от земли, и все, казалось, прошло по плану. Всё шло хорошо до тех пор, пока ступени не разделились менее чем через 3 минуты после запуска. На этапе разделения сегментов произошел взрыв первой ступени, в результате чего разрушилось сопло двигателя верхней ступени, которая тем не менее продолжила подъем. К сожалению, из-за потери этого элемента вывести полезную нагрузку миссии на целевую орбиту не удалось.

В заявлении, сделанном через четыре с половиной часа после запуска, Firefly подтвердила, что верхняя ступень и ее полезная нагрузка не смогли выйти на орбиту из-за проблемы разделения ступеней. И ступень, и ее полезная нагрузка вошли в атмосферу над южной частью Тихого океана недалеко от Антарктиды.

«Команда тесно сотрудничает с нашими клиентами и регулятором запусков FAA, чтобы расследовать и определить причину аномалии», — говорится в заявлении компании.

Полезной нагрузкой, которая, к сожалению, не достигла орбиты, была демонстрационная спутниковая платформа LM400 компании Lockheed Martin. Целью данной миссии была демонстрация клиентам возможностей данного решения, которое может быть использовано для выполнения многоцелевых миссий. Конструкция платформы позволяет выводить на орбиту разнообразную полезную нагрузку на низких, средних и геостационарных околоземных орбитах.