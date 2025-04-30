Исследовательская группа использует альтернативу плутонию в сочетании с генератором для обеспечения энергией космических миссий.

Впервые несколько преобразователей (двигателей) Стирлинга смогли питаться от источника тепла на основе америция-241. Эти преобразователи энергии преобразуют тепло в электрическую энергию. Целью проекта является проверка возможности создания подобного генератора электроэнергии для космических миссий.

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Демонстрация считается первым в мире доказательством того, что америций-241 может использоваться в качестве альтернативного плутонию-238 источника энергии в космических полетах. Исследователям из Университета Лестера удалось сделать это в сотрудничестве с Исследовательским центром Гленна при НАСА.

Генератор на основе америция-241. Фото: Университет Лестера

В прошлом плутоний-238 использовался в космических полетах. Однако этот радиоактивный материал считается очень редким, а его производство — сложным. Америций-241 — наиболее распространённая форма радиоактивного элемента америция. Он образуется, например, в небольших количествах в почве и растениях или имеется в составе ядерных отходов. Америций-241 также содержится в некоторых пожарных извещателях.

Радиоактивный материал используется для выработки тепла. С помощью преобразователей Стирлинга он преобразуется в электричество. Источник тепла на основе америция был разработан исследователями из Университета Лестера. Преобразователи Стирлинга были предоставлены Исследовательским центром имени Гленна при НАСА.

Испытание также показало, что система может подавать электроэнергию даже в случае выхода из строя части системы. Такая надежность особенно важна при длительных космических полетах.

Университет Лестера уже более десяти лет занимается исследованием радиоизотопных энергетических систем. Исследование финансировалось в рамках программы ENDURE Европейского космического агентства (ЕКА).