Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Ядерный генератор НАСА успешно прошёл испытания и станет источником энергии в космических миссиях
Исследовательская группа использует альтернативу плутонию в сочетании с генератором для обеспечения энергией космических миссий.

Впервые несколько преобразователей (двигателей) Стирлинга смогли питаться от источника тепла на основе америция-241. Эти преобразователи энергии преобразуют тепло в электрическую энергию. Целью проекта является проверка возможности создания подобного генератора электроэнергии для космических миссий.
НАСА планирует использовать свою ракету SLS для запуска тяжелых грузов в космос и доставки людей на Луну. Фото: REUTERS
Демонстрация считается первым в мире доказательством того, что америций-241 может использоваться в качестве альтернативного плутонию-238 источника энергии в космических полетах. Исследователям из Университета Лестера удалось сделать это в сотрудничестве с Исследовательским центром Гленна при НАСА.
Генератор на основе америция-241. Фото: Университет Лестера
В прошлом плутоний-238 использовался в космических полетах. Однако этот радиоактивный материал считается очень редким, а его производство — сложным. Америций-241 — наиболее распространённая форма радиоактивного элемента америция. Он образуется, например, в небольших количествах в почве и растениях или имеется в составе ядерных отходов. Америций-241 также содержится в некоторых пожарных извещателях.

Радиоактивный материал используется для выработки тепла. С помощью преобразователей Стирлинга он преобразуется в электричество. Источник тепла на основе америция был разработан исследователями из Университета Лестера. Преобразователи Стирлинга были предоставлены Исследовательским центром имени Гленна при НАСА.

Испытание также показало, что система может подавать электроэнергию даже в случае выхода из строя части системы. Такая надежность особенно важна при длительных космических полетах.

Университет Лестера уже более десяти лет занимается исследованием радиоизотопных энергетических систем. Исследование финансировалось в рамках программы ENDURE Европейского космического агентства (ЕКА).

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#космос #энергетика #наса
Источник: le.ac.uk
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Некоторые пользователи ПК уходят с GTA V Enhanced обратно на версию Legacy
4
Опубликован список моделей, для которых уже доступна бета-версия Android 16
+
Kia Sportage 2026 обновляется и дорожает в США
+
NVIDIA представила видеокарту RTX PRO 6000 с рекордным объемом памяти GDDR7
1
В Китае разработали микроволновое оружие, способное генерировать до 30 импульсов в секунду
+
NVIDIA выпустила ещё один Hotfix-драйвер для версии 576.02 с исправлениями проблем игр и мониторов
3
Huawei анонсировала умные часы Watch 5 с новым сенсором для пальцев
+
Некоторые пользователи Galaxy S24 Ultra оказались недоволны строкой состояния в обновлении One UI 7
+
NVIDIA выпустила стабильный драйвер GeForce Game Ready 576.28
3
Сийярто: Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда
+
Японские магазины мешают туристам покупать видеокарты GeForce RTX 5090 и RTX 5080
1
Samsung Display представила обновлённый бренд для технологии QD-OLED
3
Samsung разрабатывает Galaxy Watch 8 Classic с вращающимся безелем
+
Обновление для ремастера Oblivion удалило настройки масштабирования DLSS и FSR
3
Forbes рассказали о новом российском ударном БПЛА «Бандероль»
+
В России запустили импортозамещающее производство комплектующих для ЧПУ
+
Индия предпочла французские истребители Rafale российским МиГ-29К и потратила на них $7,4 млрд
1
Samsung может перенести презентацию своей серии Galaxy S26, чтобы лучше конкурировать с iPhone
+
Ситидрайв расширил «зелёные зоны» в Подмосковье
+
ZALMAN представила панорамный корпус P40 DS со встроенным дисплеем диагональю 9,1 дюйма
1

Популярные статьи

Американский тяжёлый танк Т-29 - мощь, оказавшаяся не нужной
10
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
132
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
111
Как собрать игровой ПК, на котором можно будет без проблем играть 5 лет и не переплатить при этом
26
Разбираемся, почему высокий FPS не гарантирует плавный геймплей в играх
9
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 3870 512Mb GDDR4 - ТОП от AMD в 2007 году
22
Что показывали Doogee на выставке «Связь-2025»
3
Подробности RHIC-эксперимента - как открыли экстремальное состояние материи, схожее с чёрной дырой
1
Тестирование офисной связки Sempron 145 + Radeon HD 4200 IGP
+
Об итогах первых 100 дней второго президентства Трампа
10

Сейчас обсуждают

Сергей Попов
23:46
Вот именно!))) про что я и говорю у людей не хватает денег!))
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
Сергей Гончар
23:43
Да...... зелёные видеокарты стали дешевле красных видеокарт, а что касается платформы то красные тут вне конкуренции, что интересно синие на гране смерти а все равно гнут свою политику, каждый год нов...
Как собрать игровой ПК, на котором можно будет без проблем играть 5 лет и не переплатить при этом
PanzerK
23:17
Ну у меня есть 478 платформа для нечеловеческих экспериментов с Pentium 4 2.4GHz Northwood и Pentium 4 2.8GHz Prescott, есть так же AGP HD3450 512Mb, но вот памяти ток одна планка DDR-400 1Gb и слотов...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 3870 512Mb GDDR4 - ТОП от AMD в 2007 году
for2ne
23:13
чел, у тебя на скрине графон 2010 года
Как собрать игровой ПК, на котором можно будет без проблем играть 5 лет и не переплатить при этом
Dark_Cloud
23:04
"демонстрирует достойную производительность" "на средних не смогли стабильно держать 30 кадров", "на низких иногда даже около 40" эмм, што? я один вижу тут противоречие? С каких это пор невозможность ...
Clair Obscur: Expedition 33 демонстрирует достойную производительность на Radeon RX 580 и GTX 1060
A224
23:00
у меня 300 Гц монитор мало будет куплю на побольше Герц :)))
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
Мятный Леденец
22:56
пошла вон проститутка https://cdns.memealerts.com/p/66368e932bc296f7d8f95575/aa69b4f9-c6c4-4625-b00c-449ba815fc10/alert_orig.webm
Об итогах первых 100 дней второго президентства Трампа
dimkahon
22:52
Виста точно вставала, но это была жоп@!
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 3870 512Mb GDDR4 - ТОП от AMD в 2007 году
mwc-lord
22:42
А зачем, тебе для "реальных условий" FPS, превышающий частоту монитора? Особенно с FSR и кадрогеном? Озоновый слой жечь?
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
Dark_Cloud
22:33
Ну как стабильную Как обычно стабильную. Должен был быть тщательно проверен специалистами NVIDIA? А они там есть, эти мифические специалисты-то? Откуда технические специалисты в конторе продаванов, м...
NVIDIA выпустила стабильный драйвер GeForce Game Ready 576.28
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем