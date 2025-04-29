Попытка совершить посадку на Луну намечается на начало июня

Японская компания ispace объявила об очередном успехе реализации миссии своего посадочного модуля Resilience, который попытается совершить посадку на Луну в начале июня. Зонд был запущен в космос в январе 2025 года с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

Визуализация посадочного модуля Resilience на Луне. Фото: ispace

Новый этап миссии под названием "Success 6" японского посадочного модуля Resilience начался несколько дней назад. Компания ispace предоставила свежую информацию о текущем расстоянии зонда от Земли и Луны, а также его скорости. Сообщается, что Resilience преодолел еще один рубеж, выполнив ряд тестовых маневров перед попыткой выйти на лунную орбиту.

Resilience был запущен в космос в середине января 2025 года на борту ракеты SpaceX Falcon 9. В обтекателе ракеты также находился посадочный модуль Blue Ghost от американской компании Firefly Aerospace. Однако он приземлился на Луне гораздо раньше — 2 марта.

Resilience — это посадочный модуль класса Hakuto-R, который уже выполнил миссию к Луне в 2023 году, но потерпел крушение на заключительном этапе миссии. Причиной стала программная ошибка, из-за которой компьютер проигнорировал информацию о высоте 5 км от поверхности Луны. Посадочный модуль достиг поверхности на скорости около 100 м/с.

На этот раз ispace внесла изменения в усовершенствования элементов конструкции и программного обеспечения. Также было принято решение об иной траектории полета, которая позволит японцам провести больше испытаний перед последующими коммерческими миссиями.

В феврале 2025 года японцы объявили об успешной реализации миссии "Success 5", в ходе которого посадочный модуль пролетел мимо Луны, находясь всего в 8400 км от ее поверхности. После посадки 6 июня в районе Mare Frigoris ("Море Холода") Resilience выпустит небольшой луноход Tenacious для сбора образца реголита.