MQ-9 Reaper сможет сбивать беспилотники противника с воздуха с помощью лазерного оружия.

MQ-9 Reaper — один из важнейших БПЛА вооруженных сил США. Беспилотник размером с самолет используется не только для воздушного наблюдения, но и для точечных атак с использованием ракет класса «воздух-земля» и высокоточных бомб.

MQ-9 Reaper вскоре может взлететь с лазерным оружием. Фото: ВВС США

Чтобы существенно усовершенствовать беспилотник Reaper, оборонная компания General Atomics работает над лазерным оружием. Это решение позволит MQ-9 сбивать беспилотники противника в воздухе. Компания подтвердила ресурсу Naval News работу над этим энергетическим оружием.

Соответственно, лазерное оружие класса «воздух-воздух» планируется установить под одним из крыльев в виде подвижного контейнера. Компоненты лазерного оружия уже прошли успешные испытания — но только на земле. Испытания на летающем беспилотнике Reaper еще не завершены.

Лазерная система рассчитана на максимальную мощность до 300 кВт. Однако MQ-9 имеет ограничения по полезной нагрузке и энергоснабжению, а это значит, что мощность лазера дрона значительно ниже — 25 кВт.

Сообщается также, что батареи для лазерного оружия расположены под крыльями. Они служат буфером между источником питания MQ-9 и лазером. Это решение позволит использовать лазерную систему мощностью 25 кВт в течение более длительных периодов времени.

Еще одно преимущество лазера: стрельба обходится значительно дешевле. В настоящее время беспилотники-камикадзе подвергаются атакам со стороны самолетов с ракетами класса «воздух-воздух», стоимость которых составляет несколько сотен тысяч долларов.

Использование бортовой пушки считается рискованным из-за большой разницы в скорости, поскольку истребителю пришлось бы лететь очень медленно, чтобы точно поразить столь же медленно летящий беспилотник. С другой стороны, MQ-9 Reaper, как правило, гораздо медленнее и поэтому имеет достаточно времени, чтобы сбивать БПЛА-камикадзе и разведывательные беспилотники с помощью своего лазера.

На данный момент неясно, когда лазерное оружие класса «воздух-воздух» станет доступным для использования. Также неизвестно, можно ли применять лазер для ослепления приближающихся ракет.

Однако итальянская оборонная компания Leonardo активно работает над созданием системы, известной как система направленного инфракрасного противодействия (DIRCM). Эта система может быть использована на различных воздушных судах, таких как самолеты и вертолеты, для обеспечения противовоздушной обороны.

Принцип работы DIRCM заключается в том, что лазерное излучение воздействует на инфракрасную головку самонаведения ракеты, сбивая её с курса. В результате ракета теряет цель и не попадает в неё, например, в самолёт или вертолет, на котором установлена система DIRCM.