При этом города в Калифорнии считаются самыми загрязненными.

Почти половина населения Соединенных Штатов (46 процентов) проживает в районах, где воздух содержит чрезмерную концентрацию загрязняющих веществ. По сравнению с прошлым годом, количество людей, проживающих в таких районах, увеличилось на 25 миллионов человек.



Показатели качества воздуха представлены Американской ассоциацией по легочным заболеваниям. В отчете этой организации учитываются три категории загрязнения: краткосрочное загрязнение с твердыми частицами, долгосрочное загрязнение с твердыми частицами и загрязнением озона. В шестой раз подряд Бейкерсфилд в Калифорнии считался самым загрязненным городом в США.

Другие города этого штата также находились в списке самых неблагоприятных, включая Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Также негативные показатели воздуха зафиксированы в Орегоне, Техасе и Огайо.

Итак, в последние годы наблюдается явное повышение уровня вредных веществ. Новостная станция CBS отметила, что изменение климата увеличивает такие явления, как экстремальная жара, лесные пожары и засуха. Обширные пожары в Канаде в 2023 году сильно повлияли на качество воздуха, особенно на северо-востоке США. Проблема, когда-то затрагивающая в основном запад страны, в настоящее время распространяется на восток.

Правительственное агентство по охране окружающей среды (EPA) недавно объявило о плане отказа от более чем 30 правил, касающихся стандартов качества воздуха и ограничений выбросов транспортных средств.

Глава EPA Ли Зелдин, назначенный в январе президентом США Дональдом Трампом, утверждает, что дерегулирование принесет пользу американским семьям и положительно повлияет на производство энергии. Американская ассоциация пульмонологии, однако, предупредила, что эти изменения могут помешать прогрессу.

Загрязнение воздуха связано со многими серьезными заболеваниями: астма, сердечные приступы, инсульты, рак легких и когнитивные нарушения. Считается, что чернокожие жители США страдают непропорционально больше от загрязненного воздуха, потому что объекты, излучающие загрязнение, долгое время находились в районах, населенных экономически маргинальными общинами.